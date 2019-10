Oschatz

„Und jetzt seid ihr dran!“, begrüßte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) am Sonnabendvormittag die Jüngsten in Zschöllau. Dort wurde der von den Eltern im vergangenen Jahr angeregte Spielplatz nach einem kurzen Countdown von den Kindern in Beschlag genommen.

30.000 Euro für Spielplatz stammen

...