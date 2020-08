Vor knapp einem Jahr eröffnete in Mügeln das Geoportal und belebte das einstige Bahnhofsgebäude mit einer Erlebnisausstellung zum Rohstoff Kaolin neu. Zeit für eine kleine Bilanz: Wie viele Besucher sind – trotz der Zwangspause am Jahresanfang – inzwischen hier gewesen und wie will das Ausflugsziel weiter interessant bleiben?