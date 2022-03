Darum expandiert Fahrrad-Schatzki in Oschatz

Oschatz

Sonne satt, blauer Himmel und kaum Wind: Wer sein Fahrrad im Winter eingemottet hat, dem kribbelt es jetzt in den Beinen. David Schatzki, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens Radsport & Technik, hat sich den idealen Zeitpunkt für die Eröffnung seines neuen Geschäftes mit Werkstatt in der Bahnhofstraße 7F ausgesucht. Am kommenden Montag will er hier die ersten Kunden willkommen heißen.

Wer ist dieser Mann, dessen Kundenkreis bis Dresden und Leipzig reicht und der auch schon Prominente wie die Schlagersängerin und Reality-TV-Darstellerin Melanie Müller mit Fahrrädern ausgestattet hat? „Fahrräder waren schon immer meine Leidenschaft“, sagt der geborene Oschatzer, der in der Döllnitzstadt mit seiner Frau und zwei Kindern lebt. Für den 43-Jährigen gab es deshalb keine Frage bei der Berufswahl. Im Jahr 2000 hatte er seine Lehre als Zweiradmechaniker für Fahrräder und Motorräder beendet und arbeitete erst einmal als Angestellter. „2006 hatte ich dann das erste Mal den Gedanken, mich selbstständig zu machen“, blickt er zurück. Im März 2007 – also vor genau 15 Jahren – setzte er seine Idee in die Tat um und eröffnete ein Fahrradgeschäft in der Strehlaer Straße 13. Fünf Jahre später holte David Schatzki seinen Bruder Nico dazu. Und seit Anfang dieses Jahres ist das Trio mit Zweiradmechaniker Torsten Trautvetter komplett.

Mit BMX-Strecke in Lonnewitz ging es los

Den guten Ruf, den David Schatzki bei Radfans genießt, hat er sich nicht nur mit seinem Geschäft erarbeitet, sondern auch durch sportliche Erfolge verdient. „Das ging schon zu DDR-Zeiten mit der BMX-Strecke in Lonnewitz los.“

Ab 1992 fuhr er dann auch Motocross-Rennen mit, landete bei den deutschen Meisterschaften unter den Top 10. Auch im Downhill-Radfahren (von 1999 bis 2007) machte sich Schatzki einen Namen. Er gehörte zum deutschen Nationalteam und wurde deutscher Vizemeister. Leistungssport betreibt der Familienvater aber heute nicht mehr, seinen Ehrgeiz steckt Schatzki ins Geschäft: „Der Kundenstamm ist über die Jahre gewachsen.“

Nachfrage steigt weiter

Die Corona-Pandemie und die damit einhergehende verstärkte Nachfrage nach Fahrrädern ließen den 70 Quadratmeter großen Laden in der Strehlaer Straße aus den Nähten platzen. Auf der Suche nach etwas Größerem wurde Schatzki in dem Geschäftshaus in der Bahnhofstraße 7F fündig, wo er im Erdgeschoss eine 150 Quadratmeter große Verkaufsfläche angemietet hat.

Hohe Spritpreis befördern Fahrrad-Boom

Den Platz braucht er, denn beim Fahrrad-Boom ist kein Ende abzusehen. Mittlerweile schnurrt jedes zweite von Schatzki verkaufte Fahrrad mit Elektro-Unterstützung die Berge hoch. Seit einiger Zeit stößt die Idee vom Job-Rad, das Beschäftigte mit finanzieller Unterstützung ihrer Arbeitgeber leasen können, auf zunehmende Nachfrage. Und der Blick auf die aktuellen Spritpreise an den Tankstellen zeigt, dass dem Fahrrad-Boom wohl nicht so schnell die Puste ausgehen wird.

Von Frank Hörügel