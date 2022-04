Das Gedächtnis von Malkwitz: Günter Grosch wird 80

Malkwitz

Wer wissen möchte, wie viele Gewerke und Kneipen es früher in Malkwitz gab, wann der Storch angekommen ist oder wie sich die Zahl der Einwohner entwickelt, der ist gut beraten, Günter Grosch zu fragen. Der Malkwitzer ist so etwas wie das Gedächtnis des Dorfes. Seit Jahren – ach was: Jahrzehnten pflegt er die Chronik, notiert Veränderungen im Ort und trommelt zur jährlichen Bildfeier die Herren der Schöpfung zusammen.

Alte Technik anschaulich im Einsatz

Er hat mit Eifer alte Technik zusammengetragen und zeigt, oft unterstützt von seiner Frau Luzia und Nachbarn, vor allem Kindern, wie früher auf dem Land gearbeitet wurde. Wenn es für eine Schauvorführung zur Getreideernte auf das Feld geht, tuckert der Lanz vorneweg und auf dem Leiterwagen liegen Sensen, Rechen und natürlich ein Picknickkorb parat. Das alles wissen Günter Grosch und gleichgesinnte Malkwitzer routiniert zu handhaben und demonstrieren die alten Arbeitstechniken in zünftiger Originalkleidung. Besser kann man Historie nicht erleben.

Engagiert für Zukunft des Dorfes

Neben der Bewahrung von Geschichte und Geschichten hat sich der Familien- und zweifache Großvater auch lange Zeit für die künftige Entwicklung des Dorfes eingesetzt. Dafür hat er als Ortschaftsrat die Interessen von Malkwitz in der Gemeinde Wermsdorf vertreten. Immer sachlich und wenn es sein musste, auch mit Nachdruck. Aber Günter Grosch sieht durchaus, wenn etwas vorwärts geht und vergisst nicht, das zu honorieren.

Am Mittwoch feiert der Malkwitzer seinen 80. Geburtstag und das ist Anlass, ihm danke zu sagen. Für seinen Einsatz rund um das Dorf, für seine Mühe und seine Liebe zum Detail. Alles Gute, Günter Grosch!

Von Jana Brechlin