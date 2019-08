Oschatz

Der Juli war in Oschatz zu trocken und die geringe Feuchtigkeit wurde durch die Trockenheit förmlich weggebrutzelt. So lassen sich die Messwerte, die Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst parat hat, knapp zusammenfassen. „Im Juli registrierte die Station Oschatz insgesamt eine Niederschlagsmenge von 28 Millimetern. Das entspricht knapp der Hälfte des langjährigen Mittelwertes“, erläutert der Meteorologe.

Nur wenig Regen

Der größte Teil des Regens sei am 11., 13. und 20. Juli gefallen, also bevor die große Hitze einsetzte, bei der auch in Oschatz Spitzenwerte um die 36 Grad Celsius gemessen worden seien. Damit hätten die hohen Temperaturen nach dem unterkühlten Monatsbeginn die Trockenheit noch verschärft. Nach der Hitzewelle seien nur noch am 31. Juli sechs Millimeter Niederschlag registriert worden. Bis Dienstagmorgen kämen dazu weitere vier Liter pro Quadratmeter im Monat August.

Januar und März über dem langjährigen Mittelwert

In diesem Jahr habe es nach Angaben des Wetterexperten bisher lediglich zwei Monate gegeben, in denen die Niederschlagsmengen über dem langjährigen Mittelwert gelegen hätten. Die 52,8 Liter pro Quadratmeter im März entsprächen 139 Prozent des Durchschnitts für diesen Monat. Fast das Doppelte der normalen Menge sei im Januar gefallen. Er sei mit 69,3 Millimetern der bisher niederschlagreichste Monat des Jahres. Schon der darauf folgende Februar habe ein deutliches Defizit aufgewiesen: 20, 3 Millimeter stellen nur 60 Prozent des Durchschnittswertes dar. Dieser wurde im April mit 19,5 Millimetern, die lediglich 41 Prozent entspricht, noch deutlicher unterschritten.

Einwohner sollen Bäume gießen

Im August scheint sich die Lage etwas zu entspannen. Am Mittwoch regnete es in Oschatz zwei Liter pro Quadratmeter. Dennoch dürsten die Pflanzen weiter nach Wasser, und bis einschließlich des Wochenendes sind auch keine weiteren Niederschläge zu erwarten. Die Stadt Oschatz hält deshalb an ihrer Bitte an die Einwohner fest, die Bäume vorm Haus mit einer Kanne Wasser zu versorgen und damit die Arbeit der Stadtgärtnerei zu unterstützen.

Riesa bittet Bürger auch um Hilfe

Das Oschatzer Beispiel macht nun auch im Umfeld Schule. Die Stadt Riesa veröffentlichte in dieser Woche einen Aufruf an die Einwohner der Elbestadt – wie er in Oschatz bereits erfolgt ist. „Ob an der Straße vor dem Haus, in Grünanlagen oder bei Spielplätzen, überall ist Hilfe nötig. Da das Grün für uns alle lebenswichtig ist, hofft die Stadt auf zahlreiche Baumfreunde, die auf freiwilliger Basis Unterstützung geben“, teilt Pressesprecher Uwe Päsler mit. Die Wasserkosten müssten die Riesaer selbst tragen – analog zu Oschatz. Die Feuerwehr könne diese Aufgabe nicht übernehmen. Es wäre unverantwortlich, so Päsler, „wenn im entscheidenden Moment in den Löschfahrzeugen das Wasser fehlt, weil gerade Bäume gegossen wurden“.

