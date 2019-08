Mit 24 in den Landtag: Denise Wendt tritt als Direktkandidatin für die Freien Wähler an. Unterstützt wird sie dabei von Antje Hermenau, mit der sie eine Lesung organisiert hat. Im OAZ-Interview spricht Wendt darüber, was das Publikum erwartet, aber auch wie es ist, sich als junger Mensch in der Politik zu engagieren.