Das Sommerlager Sola in Wermsdorf wird in diesem Jahr ein Krimi

Wermsdorf

Jahr für Jahr geht es im Wald am Wermsdorfer Horstsee auf Zeitreise. Das von der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Leipzig organisierte Sommerlager Sola hat dort schon Kinder und Jugendliche in die Zeiten von Ägyptern, Römern, Piraten oder auf Luthers Spuren entführt. Jetzt haben die Veranstalter mitgeteilt, auch dieses Jahr wieder nach Wermsdorf zu kommen. Dabei sollen sich die Teilnehmer in die Zeit von Sherlock Holmes versetzen und gemeinsam mit dem berühmten Detektiv Verbrechen aufklären.

Aufgaben und Wettbewerbe

Die Veranstalter versprechen abwechslungsreiche Aufgaben und Wettbewerbe, aber auch das Sola an sich ist ein Erlebnis: Geschlafen wird in Zelten und gekocht über offenem Feuer. Die Kinder und Jugendlichen sind im Gelände unterwegs und stellen sich Herausforderungen in ihren Gruppen. „Gemeinsam mit vielen Teens und Kindern werden wir diesen Sommer wieder eine rätselhafte und spannende Zeit in Wermsdorf erleben“, kündigt Alex Penner vom Veranstalterteam an.

Anmeldung jetzt

Die Aufenthalte werden zusammen mit verschiedenen Kirchen und Gemeinden organisiert, eine kirchliche Verbindung ist aber keine Teilnahmevoraussetzung. Zwölf- bis 16-Jährige können vom 7. bis 13. August am Sommerlager teilnehmen. Jüngere Kinder, im Alter von neun bis zwölf Jahren, sind vom 15. bis 21. August willkommen.

Anmeldung: sola-leipzig.de

Von Jana Brechlin