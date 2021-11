Das Team in der Oschatzer Reisestation ist wieder komplett – mit einer Quereinsteigerin

Oschatz

Jahrelang hat Antje Schuster im Gewächshaus gearbeitet. So gesehen sind ihr die Fenster und die große Glastür in der Reisestation im Bahnhof fast ein vertrautes Umfeld. Tatsächlich suchte die 34-Jährige nach drei Hitzesommern unter Glas einen anderen Arbeitsplatz. Als Fahrgast war die gelernte Bürokauffrau schon mehrmals in der Reisestation. Vor kurzem gab sie hier eine Initiativbewerbung ab. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn die Döllnitzbahn hatte einen Personalabgang zu kompensieren.

Einarbeitung in den Tarif-Dschungel

Seit Mitte September wird sie von Stammkraft Anja Menzel eingearbeitet. Wenn sie sich komplett in den Dschungel der Tarife von Döllnitz-, Deutscher und anderen Bahnen zurechtfindet, darf sie sich Reiseberaterin nennen. Dann kann die Reisestation wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückkehren. Bis dahin, also bis Anfang Januar, gibt es hier montags bis freitags, von 6.45 bis 16.30 Uhr – mit einer Mittagspause von 12.15 bis 13 Uhr – Fahrkarten, Auskünfte sowie Postdienstleistungen und ein kleines Imbissangebot.

Neben einem angenehmeren Klima mit weniger Hitze und Sonneneinstrahlung freut sich Antje Schuster über einen deutlich kürzeren Arbeitsweg. Da bleibe nun auch mehr Zeit für viele andere kleine Sachen.

Von Axel Kaminski