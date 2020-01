Das birgt das Jahr 2020 kulturell in Oschatz

Oschatz

Auch 2020 hat Oschatz kulturell viel zu bieten – wir geben einen Überblick ausgewählter Höhepunkte.

Januar: Neben Neujahrskonzerten mit der Sächsischen Bläserphilharmonie (15.) und dem Salon-Streichorchester Dresden (25.) in der Stadthalle bietet VitaliO eine Jugendweihemodenschau (10.), ferner ist am 18. Irina Titova mit Sandmalerei live in der Stadthalle zu erleben.

Februar: Närrisch geht es los mit der Abendveranstaltung des OCC (1.) und dem FaschingsZug nach Mügeln (9.). Am 2. liest Moderatorin Katrin Huß im Müntzer. Vom 14. bis 18. sind dort zum dritten Mal die Oschatzer Kinotage zu erleben.

März: Am 7. findet der Oschatzer Sportlerball im Müntzer statt, sechs Tage später an gleicher Stelle die lange Nacht der Frauen. Ab dem 21. widmet sich eine Sonderausstellung im Museum dem Jubiläum 30 Jahre Sportschießen der PSSG Oschatz.

April: In die Oschatzer Innenstadt lockt am 5. das Doppel Gildetag und Frühlingserwachen von Werbegemeinschaft und Oschatzer Gilde. Die Familienradtour des Oberbürgermeisters führt am 25. durch die Ortsteile, einen Tag später erinnert das Stadt- und Waagenmuseum an 175 Jahre Waagenbau in Oschatz – mit einem thematischen Stadtrundgang zu bedeutenden Wirkstätten.

Mai: Mit Trödelmarkt und Blechnacht am 16., Frühlingsgala der Härtwigschule am 15., dem Kunst- und Kreativmarkt im E-Werk am 23. und dem 8. Kinder-BMX-Rennen in Lonnewitz (30.) ist viel los.

Juni: Los geht es mit dem Kinderfest im Platschbad (1.), gefolgt vom Oschatzer Stadtfest (14. bis 16.) und den Abendfahrten der Döllnitzbahn am 27. nach einem Sonderfahrplan.

Juli: Die Sommermusiken in der St. Aegidenkirche beginnen am 2., dann acht Wochen lang immer donnerstags. Das Dorffest in Merkwitz vom 10. bis 12. ist Höhepunkt der 700-Jahr-Feier des Ortes

August: Zum Auftakt ein Beachvolleyballturnier im Platschbad (8./9.), dann ein Gourmetabend auf der Straußenfarm Thalheim (mit Voranmeldung), schließlich das 1. Oschatzer Streetfoodfestival (22./23.) sowie der Seniorentag im „O“ – der Sommer endet lebendig.

September: Der Lionsclub lädt zum Benefizkonzert in St. Aegidien mit Gunter Emmerlich (4.), gefolgt vom Tag des offenen Flugplatzes (6./7.), der 20. Oschatzer Modenacht (12.) und dem 7. GalerieGespräch, Thema: „Entschuldigung, lesen Sie noch?“ in der Stadthalle.

Oktober: Zum Auftakt die Oktoberfest-Wiesn (3./4.), Fahrten zum Tag der Deutschen Einheit mit der Döllnitzbahn (3.), Pokal-Degenfechten des Sächsischen Fechtvereins Oschatz am Beruflichen Schulzentrum (3.) – schon das erste Wochenende bietet viel. Weiter mit der Krimi-Dinner-Komödie „Der Auftrags-Griller“ im Schwan (17.), Johann-Strauss-Revue (25.) im Müntzer und Magie der Travestie am 30.

November: Waterloo – die Abba-Show – am 7. in der Stadthalle, die 2. Theatertage vom 18. bis 21. und der Schätztag im Museum (15.) finden im vorletzten Monat statt.

Dezember: Der Weihnachtsmarkt vom 3. bis 6., das Weihnachtsturnen des OTV (11./12.), das Weihnachtssingen der Werbegemeinschaft (19.) sowie drei Silvesterveranstaltungen im O, dem Thomas-Müntzer-Haus und der Saunalandschaft im Platsch runden das Jahr 2020 ab.

Weitere Höhepunkte 22. Februar: Faschingsumzug in Mannschatz 17. April: Die Eis Boys in Conert in der Stadthalle 2. Mai: 25 Jahre Oschatz-Information, thematische Führungen 18. Juli: Summer Summit in Lonnewitz 13. September: Tag des offenen Denkmals in der gesamten Collm-Region 13. November: Whisky-Genießerabend in der Stadthalle Oschatz

Von Christian Kunze