Das erwartet Mügeln im Jubiläumsjahr 2020

Seit 1395 hat die Stadt ihr Wappen – ein Geschenk des damaligen Bischofs von Meißen, Johann III. Er übermachte der Stadt damals auch das Vogteihaus als Rathaus und setzte den ersten Mügelner Bürgermeister ein. Zuletzt gefeiert wurde das 1995, als sich die Schenkung zum 600. Mal jährte. 25 Jahre später wird voraussichtlich beim Mügelner Altstadtfest vom 14. bis 16. August daran erinnert. Der Heimatverein Mogelin wird dann wieder historische Führungen anbieten.

Daneben findet sich im Mügelner Veranstaltungskalender wieder viel Vertrautes, vor allem die Feste, die sich an den Jahreszeiten orientieren: So folgt dem Sornziger Frühlingserwachen am 5. April und den Osterbräuchen wie dem Osterwasserholen in Glossen (12. April) und dem Walpurgisfeuer auf dem Anger (30. April) vom 1. bis 3. Mai das Blütenfest in Sornzig.

Heimatverein plant öffentliches Picknick

Am 9. und 10. Mai feiern dann die Mügelner Schützen ihr Fest, gefolgt vom Spielplatzfest auf dem Mügelner Anger am 6. Juni. Am 19. Juni winkt dann schon wieder die Sonnenwendfeier in Ablass, so dass am 27. Juni auf dem Anger in den Sommer getanzt und vom 3. bis 4. Juli in Glossen die Jahreszeit mit einem Fest gefeiert werden kann. In den Sommermonat fallen auch der Termin für das Mügelner Radrennen um den Robert-Förster-Nachwuchs-Cup sowie ein weiteres Novum:

Der Heimatverein Mogelin wird unterstützt vom Backhaus des Stadtmarketingvereins am 19. Juli zum Picknicken einladen. Die Idee zum Kirschkuchenessen verbunden mit einer Wanderung auf die Schwednitzer Höhe ist einem alten Zeitungsartikel entliehen. Zum Radausflug laden die Heimatfreunde bereits davor, am 28. Juni, rund um den Collm ein. Die Wanderschuhe können darüber hinaus am 2. Februar zur Lichtmess-, am 1. Mai zur Bahndammwanderung von Kemmlitz nach Wermsdorf und am 20. September zur der Herbstwanderung in die Obstlandplantagen geschnürt werden.

Termindichte zieht im Herbst noch einmal an

Nach dem Stadtfest im August folgt im September dann das Bahnhofsfest am 12. und 13. September, dass anders als im Vorjahr separat gefeiert wird. Parallel findet jedoch der Tag der offenen Tür der Feuerwehr Mügeln statt. Während am 12. September zusätzlich noch das Fischerfest in Ablaß lockt, ist der 13. September zudem der Tag des offenen Denkmals.

Daher buhlen auch hier weitere Veranstaltungen um die Besuchergunst: So veranstaltet das Geoportal am ehemaligen Schmalspurbahnhof einen Aktionstag und stehen Orgel und Turm der Stadtkirche St.-Johannis-Kirche im Fokus. Wer nicht in die Geschichte eintauchen will, hat zudem die Möglichkeit, es sich beim Pflaumenkuchenfest in Glossen schmecken zu lassen.

Die Termindichte lässt auch im Oktober nicht nach, indem Erntedankfest in Mügeln (4.), Drachenfest in Crellenhain (11.), Schlagwitzer Fischerfest (17.), Drachenfest in Sornzig (25.), Kürbisfest in Glossen (30.) und Kirmes in Ablaß (31.) folgen, bevor das Jahr ausklingen kann – in Mügeln selbst mit dem Weihnachtsmarkt, der vom 27. bis 29. November stattfindet.

