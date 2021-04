Das läuft falsch: Zweifel am Sinn der Ausgangssperre in der Region Oschatz

Region Oschatz

Die OAZ hat Meinungen zur geplanten Ausgangssperre im Rahmen der bundesweiten Corona-Notbremse eingeholt.

Drinnen ist Infektionsgefahr am größten

Olaf Kozok (53) aus dem Oschatzer Stadtteil Fliegerhorst hält Ausgangssperren für nicht zielführend im Kampf gegen Corona. „Damit verhindern wir nicht, dass sich Menschen in Innenräumen treffen – und dort infizieren. Drinnen ist die Infektionsgefahr erwiesenermaßen am größten, das ist wissenschaftlich belegt und spricht gegen die Maßnahme“, so der selbstständige Alltagsbetreuer. Ausgangssperren könnten gar einen umgekehrten Effekt auf die Zahlen haben: „Ich gehe davon aus, dass es dann mehr Ansteckungen im privaten Bereich und darüber hinaus mehr häusliche Gewalt gibt“, meint er. Kozok plädiert dafür, statt dessen die Außengastronomie und andere Freiluftbereiche mit Hygienekonzepten zu öffnen. „Im öffentlichen Raum sind die Auflagen kontrollierbar und Kontakte können nachvollzogen werden“. Das fände Akzeptanz bei der Bevölkerung, nicht aber weitere Gängelei. „Der private Raum kann dagegen nicht bewacht, kontrolliert und sanktioniert werden.“

Ausgangssperre ist Mumpitz

Brigitte Bussenius, Schildau/Ochsensaal, 60 Jahre: „Die nächtliche Ausgangssperre ist Mumpitz. Wer trifft sich im Normalfall nachts mit vielen Menschen?! Vor der Corona-Ära vielleicht. Jugendliche könnten sich eventuell schon gern in der wärmeren Jahreszeit treffen. Doch das machen sie auch so oder so. Das haben Jugendliche zu allen Zeiten versucht. Ich kann es nicht 100-prozentig sagen, würde mich womöglich auch mit Gleichaltrigen treffen wollen, wenn ich zu dieser Altersgruppe gehören würde. Ansonsten ist doch überwiegend eh keiner mehr unterwegs. Ich spreche für die ländliche Region. Gasthöfe, Diskotheken und Kneipen sind doch eh geschlossen.“

keine große Veränderungen

Felix Knabe (30) aus Oschatz ist als Inhaber einer Firma für Veranstaltungstechnik eigentlich ein Nachtmensch. „Ich werde mich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Wenn ich beruflich doch nachts unterwegs bin, dann ist das so. Ich glaube aber, dass es für die meisten Menschen keine große Veränderungen gibt. Die meiste Leute haben in den letzten Monaten sowieso schon ihr Leben eingeschränkt. Was die Ausgangssperre und die Einschränkung des öffentlichen Lebens mit den Menschen macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich kann mir vorstellen, dass junge Leute sehr unter den nächtlichen Einschränkungen leiden werden.“

Einschränkungen notwendig

Isabella Lezzi (14) aus Oschatz sieht in der nächtlichen Ausgangssperre keine wesentliche Einschränkung. „Für mich ändert sich nichts. Tagsüber darf ich ohnehin nur bis 22 Uhr raus. Und so lange das noch geht, stört mich das nicht. Da wir einen Hund haben, können wir die Ausnahme nutzen“, sagt sie. Mit Blick auf ältere Jugendliche hält sie die Ausgangssperre nicht für unverhältnismäßig. „Es ist Pandemie, da sind solche Einschränkungen notwendig“, so die Oberschülerin. „Ich denke schon, dass sich zu späterer Stunde Menschen in Gruppen treffen und dabei nicht auf Masken und Mindestabstand achten. Um das zu unterbinden und Ansteckungen zu vermeiden, kann eine Ausgangssperre helfen.“

Man sollte den Menschen mehr vertrauen

Wilfried Steinicke (64) aus Terpitz (Gemeinde Liebschützberg): „In einer ländlichen Gegend wie unserer brauchen wir keine Ausgangssperre. In Terpitz wird abends höchstens mal ein Hund ausgeführt und auch auf dem Oschatzer Markt sind kaum Fußgänger unterwegs. Ich jogge jede Woche so 40 bis 50 Kilometer – und mir geht es gut. Das Joggen wird wenigstens zum Glück nicht eingeschränkt. Meine Meinung ist: Was Besseres als Sport an der frischen Luft gibt es nicht. Wenn den Leuten verboten wird, sich draußen zu treffen, treffen sie sich drin. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Man sollte den Menschen mehr Vertrauen entgegen bringen.“

Gerne mal wieder länger draußen sitzen

Anja Schmiele (35) aus Olganitz muss als Facharbeiterin in der Glasseide jeden Morgen um 3 Uhr aufstehen, wenn es zur Frühschicht geht. „Eine nächtliche Ausgangssperre berührt mich deshalb nicht besonders“, sagt sie. Allerdings: „Jetzt wird es Frühling und endlich wärmer, da würde ich am Wochenende schon gerne mal wieder länger draußen sitzen, wenn dann um zehn Schluss sein soll, wäre das schade. Ich vermisse vor allem das Zusammensein und das Feiern mit Freunden.“ Die Mutter zweier Kinder sagt aber auch: „Ich kann damit noch ganz gut umgehen, für die Kinder und Jugendlichen sind die Beschränkungen viel schlimmer.“

Wichtigere Themen wie etwa Bildung

Christiane Gürth (44), Bürgermeisterin der Gemeinde Cavertitz: „Ich finde es schade, dass jetzt die geplante Ausgangssperre so in den Fokus des Interesses und der Berichterstattung rückt. Es gibt wichtigere Themen, zum Beispiel die Bildung. Ich bin froh, dass man diesbezüglich in Sachsen aktuell nicht mehr nur auf die Inzidenz schaut und dass Testen eine große Rolle spielt.“ Die Ausgangssperre habe mehrere Seiten: „Wer arbeiten geht, hat wochentags wohl eher kein Problem damit, nach 22 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen zu dürfen. Am Wochenende sieht das vielleicht anders aus. Bei uns auf dem Land, wo die meisten ein Haus mit Grundstück haben, ist dann auch keiner in seiner Wohnung eingesperrt. Hier wird sich wohl am Alltag so gut wie nichts ändern. In der Stadt, möglichst noch ohne Balkon, wird diese Einschränkung sicher eher zur Belastung. Wenn ich an die Zeit denke, in der ich in Leipzig gewohnt habe, führt mir das die Dimension dieser Regeln vor Augen: Abends im Park grillen oder am Flussufer sitzen und quatschen – das geht dann nicht. Das trifft vor allem junge Leute. Welche Ausnahmeregeln dann die Politik wieder kreiert, führt bei mir zu Kopfschütteln. Welchen Sinn soll es haben, wenn man bis 24 Uhr allein spazieren oder joggen darf? Ich bin nicht die große Sportlerin, aber sollte das tatsächlich wichtig sein?“

Von Ausgangssperre nicht betroffen

„Ich renne abends um neun nicht mehr auf der Straße rum“, winkt Hans-Ulrich Lehmann ab. Der 60-Jährige kommt aus Belgern und verkauft auf dem Mügelner Markt an seinem Stand Pflanzen, dafür müsse er früh aufstehen, die Ausgangssperre treffe ihn nicht, „weil ich früh um fünfe raus muss“, sagt er. Er glaube auch nicht, dass das Verbot etwas ändere. „Das beißt sich doch auch alles von hinten bis vorne: Wenn sie sagen, dass du dich im Freien nicht anstecken kannst, warum rennen dann hier alle mit einer Maske rum?“, sagt er mit Blick auf die Besucher auf dem Marktplatz, die das Gebot beachten, während abseits des Platzes, die Menschen unterwegs sein können.

Nur Diskussion über Einschränkungen

Lukas Schneider (21) arbeitet bei einem IT-Unternehmen in Dahlen. Seiner Meinung nach löse die Ausgangssperre das Pandemie-Problem nicht. „Seit über einem Jahr sind weitestgehend alle Veranstaltungen abgesagt, Restaurants und Sportstätten sind geschlossen. Aktuell gibt es keinen guten Grund, sich nach 22 Uhr im Freien aufzuhalten, weshalb die Ausgangssperre mich nicht mehr einschränkt, als das Kontaktverbot und andere Maßnahmen es schon tun.“, erzählt er. „Der Grund, warum ich die Ausgangssperre für problematisch halte, ist, dass seit Wochen darüber diskutiert wird,wie die Menschen als nächstes eingeschränkt werden sollen, anstatt die Ursache durch mehr Impfungen zu bekämpfen. Wenn man mit Schnupfen zum Arzt geht, bekommt man ja schließlich auch keine Taschentücher verschrieben.“

