Das sind die Corona-Hotspots im Landkreis Nordsachsen

Unter anderem in Mockrehna, Oschatz und Wermsdorf sind im Landkreis Nordsachsen die Inzidenzzahlen am höchsten. Niedrig sind sie beispielsweise in Löbnitz oder Zschepplin. Wir zeigen die aktuellen Werte im ganzen Kreis und sagen, wo der Landkreis bei der Gesamtzahl der Corona-Fälle steht.