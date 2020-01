Das sind die Dahlener Veranstaltungshöhepunkte 2020

Dahlen

Die Heidestadt und insbesondere die hier aktiven Vereine sorgen für einen gut gefüllten Veranstaltungskalender. Dabei dominieren bekannte Veranstaltungen.

Nach dem Neujahrsfeuer des Schloss- und Parkvereines sorgen im Februar vor allem die Karnevalisten für Höhepunkte, unter anderem mit dem Weiberfasching am 20., sowie Abendveranstaltungen am 15. und 22. Am 21. März ist der MSC Dahlen Gastgeber für die Deutsche Enduro-Meisterschaft.

Eine feste Größe im Veranstaltungskalender ist das Gastspiel der Märchenbühne Dornreichenbach im Schlosspark am Ostersonntag (12. April). Die Grundschule veranstaltet vom 18. bis 22. Mai ihre Lesewoche und richtet am 17. Juni einen Ballsporttag aus. Das Areal auf dem Kirschberg ist am 3. Mai wieder Schauplatz des Frühlingsfestes mit Pferdemarkt. Die Dahlener Kirmes findet in diesem Jahr am 19. und 20. September statt.

In Börlnsetzen insbesondere zwei Akteure Akzente: der Verein Kultur-, Sport- und Freizeit sowie die Stiftung Herzensbildung.

Am 11. März richtet die Grundschule einen „Tag der offenen Tür“ für die künftigen Schulanfänger und deren Eltern aus. Die Stiftung Herzensbildung nimmt am 14./ 15. März mit ihrer Keramikwerkstatt am bundesweiten „Tag der offenen Töpferei“ teil. Am 1. Mai richtet sie ein Frühlingswaldcamp für Erwachsene und Jugendliche aus. Am 15. Mai, zum „Tag der Druckkunst“, will die Stiftung ihre über den Sächsischen Mitmachfonds erworbene Abziehpresse einweihen. Am 27. Juli beginnt das Sommeratelier in der Keramik-, Papier- und Textilwerkstatt sowie im Garten der alten Börlner Dorfschule. Am gleichen Tag findet im Ort das Familienfest des Vereines Kultur-, Sport- und Freizeit statt. Er richtet weiterhin unter anderem am 27. Juni eine Radtour und am 31. November eine Halloweenfeier mit Gruselspaziergang aus.

In Schmannewitzsind Tourist-Info beziehungsweise Waldbad mehrmals Ausgangspunkt für geführte Wanderungen oder Spaziergänge, unter anderem am 22. Mai, 6. Juni, 26. September und 17. Oktober. Die Tourist-Info ist auch Treffpunkt für all jene, die am Heide-Walking teilnehmen möchten. Diese Veranstaltung findet am 26. April und 6. September statt. Gleich nebenan, im Bäuerlichen Museum können die Besucher am 24. Mai miterleben, wie traditionell Brot gebacken wird und natürlich das Ergebnis verkosten. An gleicher Stelle findet am 3. Oktober das Erntefest statt.

Mit dem Stellen des Weihnachtsbaumes vor der Schmannewitzer Kirche wird am 28. November der Jahresendspurt eingeläutet. Tags darauf findet der Dahlener Weihnachtsmarkt statt.

Regelmäßig besteht die Möglichkeit, am Lauftreffteilzunehmen, die Bockwindmühle in Schmannewitz zu besuchen oder sich in Börln mit Handarbeiten zu beschäftigen oder Skat zu spielen.

Von Axel Kaminski