Das sind die Meldungen des Tages aus der Collm-Region

Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Wermsdorf/Mahlis: Nach einer Unfallflucht sucht die Oschatzer Polizei Zeugen: Der Unfall ereignete sich am Sonnabend gegen 15:55 Uhr auf der Landesstraße S 38 zwischen Mahlis und Wermsdorf,circa 200 Meter vor den Abzweigen nach Liptitz und Wermsdorf. Ein aus Wermsdorf kommender roter VW Polo mit Kamenzer Kennzeichen (KM) überholte dort trotz durchgehender Sperrlinie und Gegenverkehrs zwei vor ihm fahrende Autos. Nur durch Ausweichen des Gegenverkehrs konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Das Ausweichmanöver führte in der Folge jedoch zur Kollisionen mit einem der zuvor überholten Wagen zusammenstieß. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 6000 Euro. Da der rote VW Polo sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte sucht sie nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03435/6500 zu melden.

Dahlen: Die Stadträte treffen sich am Donnerstag, 18.30 Uhr zu ihrer nächsten Beratung. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt 19.15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Darin stehen unter anderem ein Grundsatzbeschluss zur Vergabe von Straßensanierungsarbeiten, der Verkauf eines Flurstückes im Gewerbegebiet und der Erwerb eines Einsatzfahrzeuges für die Feuerwehr auf der Tagesordnung. Bevor die Beschlussvorlagen behandelt werden, haben Einwohner die Möglichkeit, Fragen an den Bürgermeister zu stellen.

Sornzig: Der Heimatverein Sornzig lädt am Freitag, dem 29. November, dazu ein, gemeinsam mit Rosi Rochner Adventskränze zu binden. Treffpunkt hierzu ist von 17 bis 19.30 Uhr das Kloster Marienthal. Eigene Gartenscheren, Klebepistolen oder Dekoelemente können mitgebracht werden. Für bereitgestelltes Material wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. Um das abschätzen zu können, wird daher um eine Anmeldung unter der Nummer 034362/35393 gebeten.

Oschatz: Der Jugendtheaterclub im E-Werk führt am 21. November ab 19 Uhr das Stück „Security Word Foundation“ auf. Plot: Was wäre, wenn eine Organisation Menschen in ungefährlich und normal, in anormal und gefährlich einteilt? Figuren, Handlung und Titel stammen von den Jugendlichen und wurden in den vergangenen Wochen unter der Leitung von Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch entwickelt. Achtung: Das Stück ist erst für Kinder ab 12 Jahren geeignet. Einlass 18.30 Uhr, Eintritt frei, Spenden erwünscht.

Von OAZ