Collm-Region

Neben den großen Themen passieren in der Collm-Region auch viele kleine Dinge. Auch sie sind es wert, vermeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

St. Aegidien – Sanierung des Südturms bis Ende August

Die Baumaßnahmen am Südturm der St. Aegidienkirche gehen voran. „Auf der Westseite ist der Putz komplett abgeschlagen. Die Putzarbeiten beginnen in dieser Woche. Die anderen drei Seiten des Südturmes werden mit Abseiltechnik ausgebessert“, informiert der Vorsitzende des Kirchenfördervereins „Rettet St. Aegidien, Hans-Günter Sirrenberg. Die Sanierung wird voraussichtlich bis Ende August 2021 dauen. Die Tischlerei Holzwelten habe zudem die obere Ausgangstür des Südturmes nachgebessert. „Jetzt schließt diese wieder einwandfrei“, freut sich Sirrenberg.

Rathaus bleibt am Brückentag geschlossen

Am Freitag bleibt das gesamte Oschatzer Rathaus aus betriebsorganisatorischen Gründen geschlossen, teilte Stadtsprecherin Anja Seidel mit. Am kommenden Montag ab 9 Uhr können wieder persönliche Termine vereinbart werden.

Gerechtigkeitstour in Oschatz und Dahlen

Die Linksfraktion in sächsischen Landtag sowie die sächsischen Bundestagsabgeordneten der Linken wollen von bis Juli einen Gerechtigkeitstour durch Sachsen absolvieren. Auf den Marktplätzen von ausgewählten Städten und Gemeinden wollen sie der Leitfrage nachgehen: „Was ist gerecht?“ Innerhalb dieser Tour wollen die Abgeordneten ihre politischen Konzepte präsentieren und ihre parlamentarische Arbeit in den Themenbereichen Rente, Gesundheit und Pflege sowie gesellschaftliche Ungleichheit. Bei einer der vorangegangenen Touren waren die Linken mit einer Panzerattrappe angereis. Jetzt haben wie einen etwas vier Meter großen Würfel dabei, der auf die Gleichheitsfragen aufmerksam macht. Die Tour der Linken am 10. Juni von 9 bis 11 Uhr auf dem Dahlener Marktplatz und von 15 bis 17 Uhr im Oschatzer Stadtzentrum Station. Weitere Termine für Nordsachsen sind vorgemerkt.

Von lvz