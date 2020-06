Collm-Region.

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Kalender fürs neue Schuljahr werden ausgegeben

Oschatz. Die Kalender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) für das neue Schuljahr für die Lehrer, Erzieher und Senioren werden am 9. Juli von 16 bis 18 Uhr in der Rosenthalschule Oschatz, Heinrich-Mann-Straße 37b, Haus 1, Seiteneingang am kleinen Parkplatz, ausgegeben. Das teilt der GEW-Regionalsprecher Steffen Gobert mit.

Bestellungen sind noch möglich unter: kv-cm@gew-sachsen.de

Kostenlos mit dem Stadtbus durch Oschatz

Oschatz. Noch bis 28. Juni können die Oschatzer Stadtverkehrslinien kostenlos genutzt werden. Die Initiative dafür geht vom Landkreis Nordsachsen aus, der auch für die Kosten aufkommt. Sie soll zur Wiederbelebung der Innenstädte und des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis beitragen, sagte Landrat Kai Emanuel. Fahrgäste, die weder Wochen- oder Monatskarten haben, bekommen aus dem Bordrechner der Busfahrer einen Freifahrschein ausgedruckt.

Während des Aktionszeitraumes können laut Landratsamt innerhalb der Stadtverkehrszone auch die Regionalbusse kostenlos genutzt werden. Wer zum Beispiel vom Oschatzer Bahnhof aus mit dem Bus nach Wermsdorf bis zur Alten Wache im Fliegerhorst mitfährt, braucht bis 28. Juni ebenfalls nichts zu bezahlen.

Envia wieder in Oschatz vor Ort

Oschatz. Der Energieladen der enviaM-Gruppe in Oschatz in der Hospitalstraße 1 hat wieder geöffnet. Die enviaM-Gruppe steht ihren Kunden in der Collm-Region wieder persönlich zur Seite. Die Unternehmensgruppe hat seit 9. Juni 2020 alle Energieläden von enviaM und MITGAS wieder geöffnet.

Die Öffnung der Filialen erfolgte unter bestimmten Auflagen analog der bekannten Regeln im Einzelhandel wie zum Beispiel den vorgeschriebenen Abstands- und Verhaltensregeln, Maskenpflicht und der Anbringung von Virenschutz-Wänden. Der Energiedienstleister entschied das Vorgehen in Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie und von der individuellen Ladengröße und -ausstattung. EnviaM und MITGAS betreiben in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt 21 Kundenfilialen.

Die Oschatzer Filiale in der Hospitalstraße 1 hat derzeit folgende Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: von 9 bis 13 sowie von 14 bis 18 Uhr. Mittwochs ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Die enviaM-Gruppe hatte seit Mitte März 2020 alle Kundenfilialen geschlossen. Dafür verzeichnete die Unternehmensgruppe während der Corona-Krise einen Anstieg von rund 40 Prozent der telefonischen und postalischen Kundenkontakte und eine Erhöhung der Zugriffe auf den Online-Kundenbereich um 20 Prozent. Schwerpunkte der Kundenanliegen waren Rechnungsanfragen, Übermittlung der Zählerstände und Anfragen zu Abschlagszahlungen

