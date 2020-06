Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Start für Mittwochsmusik

Schmannewitz. Geplant war er für den März, tatsächlich erfolgte der Start zur traditionellen Konzertreihe „ Mittwochsmusik“ in der Kirche des Heidedorfes erst am 17. Juni. Organist Christian Schiel hatte ab 19.30 Uhr Musik vorwiegend von Johann Sebastian Bach zu Gehör gebracht. Das kleine Konzert dauerte zirka eine halbe Stunde. Auch bei diesem kleinen Veranstaltungsformat gelten die derzeit üblichen Hygiene-Standards wie Abstand halten, Mund und Nase bedecken, Hände desinfizieren. Außerdem erhalten die Gäste Platzkarten.

Anzeige

Andacht auf Hofer Friedhof

Hof. Die Kirchgemeinde Jahnatal richtet am Sonntag, dem 21. Juni, auf dem Friedhof die Johannisandacht aus. Beginn ist 17 Uhr.

Weitere LVZ+ Artikel

Borde für Buchaer Straße

Schmannewitz. Da aufgrund von Lieferengpässen der Kanalbau in der Buchaer Straße in Schmannewitz noch nicht in Gang gekommen ist, hat die Baufirma Ezel erste Straßenbauarbeiten vorgezogen. Anhand der neuen Borde sind der Kurvenverlauf und die Fußwegbreite stellenweise schon gut zu erkennen. Von der Ortsmitte aus ist die Straße ab der Dahlebrücke gesperrt.

Storchen-TV kämpft mit Defekt

Mügeln. Internetnutzer haben das Nachsehen: Das Mügelner Storchen-TV ist wegen eines technischen Defekts weiterhin nicht zu erreichen. Der Grund könne ein Spannungsüberschlag während eines Gewitters gewesen sein, so die Vermutung von Heimatvereinsleiter Andreas Lobe. „Die Elektronik ist halt empfindlich“, sagte er beim jüngsten Vereinstreffen. Der Ausfall steht demnach in keinem Zusammenhang mit den Abrissarbeiten an der Varia. Laut Storchenbeauftragtem Bernhard Sommer verlaufen diese bislang, ohne die Tiere allzu sehr zu stören. „Es geht, einer der Vögel ist meist unterwegs.“ Derzeit beobachtet er die Störche intensiv, um deren Schutz sicherzustellen. Doch allzu verschüchtert scheinen die vom 45-Tonnen-Bagger nicht zu sein: Dessen Arbeit begleiten sie, so Sommer, mit heftigem Geklapper.

Busbahnhof verlegt

Oschatz. Für vier Tage befindet sich der Oschatzer Busbahnhof in der Lutherstraße. Wegen Bauarbeiten an der B 6, die auch Ein- und Ausfahrt zu Bussteigen betreffen, sind die Haltestellen bis einschließlich Freitag in die benachbarte Straße verlegt worden.

Bis dahin ist die Einfahrt in den zwischen Bahnhofstraße und Promenade liegenden Teil der Lutherstraße gesperrt. Zumindest Dienstag, am ersten Tag dieser Regelung, hatte sich das noch nicht bei allen Verkehrsteilnehmern herumgesprochen. Während einige überrascht reagierten, ignorierten andere diese Einschränkung.

In der Lutherstraße ballen sich in dieser Woche nicht zum ersten Mal die Bushaltestellen. Diese Lösung gab es auch schon, als der 1967 errichtete Busbahnhof in den Jahren 2013/14 modernisiert wurde. Anders als damals geht der Betrieb aber diesmal schon nach wenigen Tagen in gewohnter Weise an bekannter Stelle weiter, so dass die Fahrgäste nicht allzu lange auf Schutzdächer und Sitzgelegenheiten verzichten müssen.

Von OAZ/ lg