Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Aktuell 150 Infizierte in Collm-Region

Collm-Region. Der Statistik des Landratsamtes Nordsachsen zufolge, sind derzeit 150 Menschen im Altkreis Oschatz als Corona-positiv registriert. (Stand: Sonntag) Das Landratsamt veröffentlicht nicht nur die Corona-Statistik für den gesamten Landkreis Nordsachsen, sondern auch für sechs Sozialräume, darunter das Gebiet des Altkreises Oschatz. In Quarantäne befinden sich demnach derzeit 458 Personen.

Weihnachtsmarkt abgesagt/Finanzamt bleibt geöffnet

Oschatz. In Oschatz wird es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben. Diese Entscheidung sei „ schweren Herzens, mit Bedauern und nach langem Abwägen“, getroffen worden, teilt die Sprecherin des Rathauses, Anja Seidel mit. Als Grund für die Absage nennt sie die unsichere Entwicklung der Covid19-Infektionslage und die zunehmenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens. „Es ist in dieser Situation nicht möglich, die notwendigen Vorbereitungen voranzutreiben, Verträge einzugehen und Waren vorzuhalten. Eine kurzfristigere Absage kommt für uns nicht mehr in Betracht“, so Seidel. Die Hoffnungen der Verwaltung ruhen auf der Neuauflage im kommenden Jahr. Den Weihnachtsmarkt organisieren die Stadtverwaltung und die Oschatzer Freizeitstätten GmbH gemeinsam mit den beteiligten Händlern, Vereinen und weiteren Partnern.

Trotz steigender Infektionszahlen stehen unterdessen die Mitarbeiter des Finanzamtes Oschatz den Bürgern weiterhin auch für ein persönliches Gespräch im Finanzamt zur Verfügung. Um Kontakte auf das Nötigste zu beschränken, werden die Bürger jedoch gebeten, genau zu prüfen, ob ihr Anliegen nicht auch telefonisch, postalisch, per E-Mail erledigt werden kann. So können Vordrucke telefonisch angefordert werden. Bürger, die Unterlagen persönlich im Finanzamt Oschatz abgeben möchten, werden gebeten, diese vor Ort in den Finanzamtsbriefkasten einzuwerfen. Ein Besuch des Finanzamtes sollte nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Rufnummer 03435 / 978330 erfolgen.

Dahlen kauft 35 Quadratmeter Fläche

Dahlen. Einstimmig votierten die Dahlener Stadträte in ihrer Sitzung am vergangenen Donnerstag für einen Flächenkauf. Dabei geht es um noch zu vermessende rund 35 Quadratmeter, die nun in den Besitz der Kommune übergehen. Wozu braucht die Heidestadt diese relative kleine Fläche? Antwort: Sie wurde bereits bebaut. Das bisher zu einem Wohngrundstück am Parkweg gehörende Areal wurde beim Bau des neuen Fußweges an der Buchaer Straße in Anspruch genommen. Durch diese Baumaßnahme gibt es nun einen durchgehenden Fußweg von der Klinik in Richtung Ortsmitte.

Die Stadt zahlt den bisherigen Eigentümern 25 Euro pro Quadratmeter. Dabei erwirbt sie zudem auch ein Stück der Parkstraße, die bisher ebenfalls zum Flurstück gehörte.

Von OAZ/fr