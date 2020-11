Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Die Sprechstunde des Oschatzer Oberbürgermeisters muss abgesagt werden, das für Samstag angesetzte Bürgerforum in Collm findet nicht statt; und am kommenden Montag kommt der Abwasserverband „Untere Döllnitz“ zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen.