Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Aktuell 250 Corona-Infizierte in Collm-Region

Collm-Region. Im Altkreis Oschatz sind derzeit 250 Menschen als Corona-positiv registriert. Das geht aus den Zahlen des Landratsamtes Nordsachsen hervor, die zuletzt am Dienstag übermittelt wurden. Am Montag hatte dieser Wert noch bei 162 gelegen. In Quarantäne befinden sich aktuell 505 Personen.

Kita in Mahlis vorerst geschlossen

Mahlis. Nach dem positiven Corona-Test bei einer Erzieherin am Freitag bleibt die Kindertagesstätte Mahlis vorerst geschlossen. Das sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden worden, so Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Man habe seitens der Kommune so schnell wie möglich die Elternhäuser informiert.

Das weitere Vorgehen – auch die Entscheidung über anschließende Tests – liege nun in der Hand der Kreisbehörde. Von dort erfolge dann auch die Information der Betroffenen, auch die Kommune erwarte als Träger eine zeitnahe Mitteilung. „Wir hoffen, dass die Einrichtung bald wieder öffnen und den normalen Betreuungsbetrieb aufnehmen kann“, so Müller. Er wisse, dass dies für alle eine belastende Situation sei.

