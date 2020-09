Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Am Montag findet die nächste Sitzung des Cavertitzer Gemeinderates statt, Wermsdorf lädt am Wochenende zum Bisonfest und am Montag findet in der Rosentalhalle der Gymwelt-Abend statt.