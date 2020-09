Collm-Region

Ärger über Müll und Schmiererei

Wermsdorf. Für Ärger haben erneut illegal abgeladener Müll und Schmierereien gesorgt. So war Ausflugsgästen auf dem Collm negativ aufgefallen, dass das Dach des Treppenaufganges auf der Aussichtsplattform des Albertturms wieder reichlich bekritzelt wurde. Unerwünschte Schriftzüge finden sich auch an den Türen des Turmes.

Und in Wermsdorf kritisierte Christdore Friese neuerlichen Unrat an den Glascontainern zur Einfahrt zum Parkplatz der Hubertusburg: „Leider haben einige Menschen keinerlei Hemmschwellen und laden ihren Unrat mitten in Ortschaften ab.“ Das könne nur mit einem Zitat von Erich Kästner kommentiert werden: „Vernunft muss sich jeder selber erwerben, Dummheit pflanzt sich gratis fort.“

Jugendstadtrat tagt in der Feuerwache

Oschatz. Die nächste öffentliche Sitzung des Jugendstadtrates findet am Donnerstag, dem 10. September, im Oschatzer Feuerwehrgerätehaus statt. Zum Beschluss stehen veränderte Bedingungen für die Ehrung „Verein des Jahres“. Außerdem wird die Freiwillige Feuerwehr Oschatz mit ihrer Jugendfeuerwehr vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr.

Musikherbst beginnt mit Wandelkonzert

Oschatz. Auf die Sommermusiken folgt in Oschatz der Musikherbst. Auch in diesem Jahr sind zwei Konzerte im September und Oktober geplant. Den Auftakt bildet das Wandelkonzert „Von Hoch bis Tief“ am Sonntag, dem 20. September. Gestaltet wird das Programm ab 16 Uhr von den Mitgliedern der Bläserphilharmonie und des Vereins Jugendblasorchester Thun: in der Oschatzer Stadtkirche St. Aegidien.

