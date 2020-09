Collm-Region

Heimatverein weiht Bücherschrank ein

Sornzig. Der Heimatverein Sornzig lädt am Freitag ab 13 Uhr dazu ein, den Offenen Bücherschrank kennenzulernen. Die Tauschbibliothek im Vereinsraum im Pfarrhaus wird bei Kaffee und Kuchen eröffnet. Parallel dazu hält zeitgleich bis 17 Uhr auch das Erich-Kästner-Museums-Mobil im Pfarrhof und lädt zum Entdecken seiner Ausstellung ein. Außerdem wird zur Dorfwerkstatt informiert, die kürzlich stattfand. Die Sornziger wollen bei „ Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen, dafür werden noch Ideen gesucht. Wunschgläser stehen bereit, in die auf einem kleinen Zettel jeder Dorfbewohner einen kleinen Wunsch abgegeben kann.

Erlebniswandertag des Wermsdorfer Turnvereins

Wermsdorf. Zum 28. Erlebniswandertag lädt der Turnverein Wermsdorf am Sonntag, dem 27. September ein. Treffpunkt für alle Interessenten ist um 10 Uhr an der Turnhalle in der Sachsendorfer Straße. Ziel ist der Kirchenteich im Wermsdorfer Wald. Auf Grund der derzeitigen Situation wird es keinen Imbiss geben, deshalb werden alle Wanderfreunde gebeten, sich eine Stärkung und Getränke selbst mitzubringen.

Heute und Freitag künftige Grundschüler anmelden

Oschatz. Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 geboren sind, müssen durch die Erziehungsberechtigten bei der Grundschule ihres Schulbezirkes angemeldet werden. Die Anmeldung findet heute von 8 bis 17 Uhr und Freitag, den 11. September, von 8 bis 13 Uhr im Sekretariat der entsprechenden Grundschule statt: Grundschule Zum Bücherwurm, Bahnhofstraße 3, Grundschule Collmblick, Zur Krone 51 und Magister-Hering Grundschule, Fröbelweg 2. Zur Anmeldung ist die Geburtsurkunde vorzulegen und der Nachweis über die Masern-Schutzimpfung. Der Schule ist außerdem eine Entscheidung zur Teilnahme des Kindes am Ethik- oder Religionsunterricht mitzuteilen. Kinder, die in der Zeit vom 1. Juli 2015 bis 30. September 2015 geboren sind, können ebenso angemeldet werden.

Von OAZ