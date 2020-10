Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Unternehmerabend am Freitag

Oschatz. Am Freitag gibt es im Thomas-Müntzer-Haus die alljährliche Unternehmerveranstaltung. Die besondere Pandemielage macht in diesem Jahr ein Umdenken erforderlich. Während des Lockdowns in Sachsen und in Deutschland mussten Geschäfte und Restaurants schließen, manche Gewerbe konnten nicht ausgeübt werden. Daher hat der Stadtrat beschlossen, Oschatzer Unternehmen, welche auf Grund der Corona-Schutz-Verordnungen geschlossen waren, zu einem gemeinsamen „Unternehmer-Abend“ einzuladen und miteinander ins Gespräch kommen. Der Unternehmerabend findet am Freitag, ab 19 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus statt. Einladungen sind durch die Stadtverwaltung verschickt worden. Es wird weiter um Anmeldungen gebeten. Es wird außerdem darum gebeten, das an die Einladung angehangene Kontaktnachverfolgungsformular mitzubringen. Ohne diese Formalität wird leider kein Zutritt zu der Veranstaltung möglich sein. Formulare liegen auch am Eingang bereit.

Kleinragewitz wird ohne Feier 775

Liebschützberg. Lang geplant und nun gestrichen: Die für den 24. Oktober angesetzte Geburtstagsfeier für den Liebschützberger Ortsteil muss ausfallen. 775 Jahre wird Kleinragewitz in diesem Jahr, geht es nach der Ersterwähnung des Ortes. Die derzeit geltenden Bestimmungen verbunden mit den örtlichen Gegebenheiten ließen jedoch leider keine andere Entscheidung zu, als das Fest dafür abzusagen, teilte der Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz nun mit.

Dahlen verlängert Vertrag mit Fußballern

Dahlen. Der Stadtrat votierte am vergangenen Donnerstag einstimmig für eine von der Verwaltung eingebrachte Änderung der Vereinbarung über die Nutzung der Sportanlagen an der Strehlaer Straße mit dem FSV Wacker Dahlen. Kernpunkt ist die Verlängerung der Laufzeit des Vertrages. Sie endete bisher am 31. Dezember 2031.

„Es wird lediglich Paragraf 1, Absatz 1 geändert, womit der Vertag bis zum 31.12.2038 läuft“, erläuterte Bürgermeister Matthias Löwe die Beschlussvorlage. Der Inhalt des restlichen Vertrages entspräche „den beidseitigen Interessen“.

Hintergrund ist, dass der Verein für die geförderte Sanierung der Sanitärräume eine Laufzeit des Nutzungsvertrags von mindestens zwölf Jahren nachweisen muss. Dies war mit dem Vertrag in seiner bisherigen Form nicht gegeben.

Von OAZ/fr