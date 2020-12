Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Corona: Zahl der Infektionen steigt weiter

Collm-Region. Im Altkreis Oschatz steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Laut der Statistik des Landratsamtes Nordsachsen wurden am Mittwoch 444 Menschen als corona-positiv registriert, am Dienstag waren es noch 402 aktive Fälle. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 815 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im März sind 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Weihnachtsmann mit Rikscha unterwegs

Oschatz. Zum dritten Advent können sich die Oschatzer Kinder auf Süßes freuen. Der Weihnachtsmann wird mit der Rikscha von Event-Moderator Stefan Bräuer am kommenden Sonntag, dem 13. Dezember, im Stadtgebiet unterwegs sein und Süßigkeiten für die Kinder verteilen, die von der Wohnungsgenossenschaft Oschatz/ Mügeln gesponsert werden. Die Rikscha wird gegen 13.45 Uhr Station in der Straße der Einheit machen, danach gegen 14.30 Uhr durch den Stadtteil Fliegerhorst rollen und die Tour gegen 15.15 Uhr in der Dr.-Külz-Straße und im Dichterviertel fortsetzen.

Adventsmusik in Wermsdorf fällt aus

Wermsdorf. Auch das Konzert, das am 3. Advent in Wermsdorf geplant war, muss wegen der geltenden Einschränkungen ausfallen. Ursprünglich sollte am Sonntag die Adventsmusik in der evangelischen Kirche des Ortes stattfinden. „Leider ist es nicht möglich, diese über viele Jahre gewachsene Tradition in diesem Jahr fortzusetzen“, bedauert Kantorin Sigrid Schiel und fügt hinzu: „Wollen wir hoffen, dass es im nächsten Jahr anders ist.“

Von OAZ/fr