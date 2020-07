Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Abendmarkt für Oschatz - Mischung aus Wochenmarkt und After Work Club? Was meinen unsere Leser?

Oschatz. Die Oschatzer halten sich in der öffentlichen Diskussion darüber, ob Oschatz einen Abendmarkt mit regionalen Produkten braucht, zurück. Bisher haben sich nur wenige Interessenten zu diesem Thema geäußert.

„In Torgau läuft der Abendmarkt sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass ein solcher Markt auch in Oschatz gut ankommen würde“, kommentiert der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU) die Idee. „Ich glaube, dass die Verkäuferinnen, die Kinder haben, Probleme bekommen werden, weil sie dann nicht zu Hause sein können“, so Elke Zimmermann.

Thomas Grundmann, der die Idee in der vergangenen Oschatzer Ratssitzung ansprach, meint: „Die Mehrheit der Oschatzer hat zu der Zeit aber mal Gelegenheit in Familie auf dem Markt regionale Produkte einzukaufen.“

Tatsächlich offenbart ein Blick auf den monatlich einmal stattfindenden Abendmarkt in Torgau, dass es sich bei der Veranstaltung um eine Mischung aus Wochenmarkt und After Work Club unter freiem Himmel handelt.

Das Angebot richtet sich dabei nicht nur an Unternehmen, sondern auch Klein- und Kleinstproduzenten, die hier erstmals mit ihren Produkten in die Öffentlichkeit gehen. Wer sich einfach mal anschauen möchte, wie der Torgauer Abendmarkt aussieht, der kann dies am 7. August in der Zeit von 16 bis 21 Uhr auf dem Torgauer Marktplatz tun.

Was halten Sie von einem Abendmarkt in Oschatz? Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail unter oschatz.redaktion@lvz.de oder per Brief an Oschatzer Allgemeine, 04758 Oschatz, Seminarstraße 2.

B 6 zwischen Rechau und Seerhausen ab Montag dicht

Oschatz. Seit Anfang der Woche wird auf der B 6 östlich von Oschatz die Asphaltdeckschicht erneuert. Noch bis einschließlich Sonntag kann die Bundesstraße von Seerhausen in Richtung Oschatz befahren werden. Die Gegenrichtung ist gesperrt. Ab Montag wird nach Angaben des Landratsamtes Nordsachsen die B 6 voll gesperrt sein. Aus Richtung Oschatz ist die Zufahrt bis zur Deponie Rechau frei.

E-Werk zeigt „Oben“ im Ferienkino

Oschatz. Im Sommerferienprogramm im soziokulturellen Zentrum E-Werk in der Lichtstraße wird am Mittwoch, dem 22. Juli, der Film „Oben“ gezeigt. Auf der Leinwand der Kleinkunstbühne läuft der US-amerikanische Animationsfilm des Jahres 2009 ab 10 Uhr. Der familiengerechte Film hat keine Altersbeschränkung und dauert 95 Minuten. Der Eintritt kostet drei Euro. Es dürfen maximal 30 Personen zugleich schauen.

Wanderung in die Wildkräuter

Sornzig. Brotaufstrich und Kräutertrunk direkt aus dem Wiesengrün: Der Heimatverein Sornzig lädt am morgigen Sonnabend dazu ein, unter Anleitung von Steffi Böhme in die Wildkräuter zu wandern. Treffpunkt um 10 Uhr ist das Kloster Marienthal.

Die Tour findet ab zehn Teilnehmern statt, unter der Telefonnummer 034362/31757 kann sich dafür angemeldet werden. Ein Obolus von fünf Euro wird erhoben.

Von OAZ/nie