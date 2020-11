Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: In der Collm-Region gibt es derzeit 203 aktive Corona-Infektionen; am kommenden Dienstag tagt in Mügeln der Abwasserverband „Oberes Döllnitztal“; und die Dahlener Heidekönigin bleibt ein weiteres Jahr im Amt.