Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Parkplatzrempler mit Fahrerflucht am Neumarkt

Oschatz. Das Polizeirevier Oschatz sucht Zeugen zu folgendem Vorfall: Am Montag, den 8. März, gegen 16.40 Uhr stellte der Fahrer eines silbergrauen Daimler Chrysler fest, dass jemand seinen am Neumarkt geparkten Wagen beschädigt hatte. Der 77-Jährige hatte das Auto auf Höhe des Café Wentzlaff und der Apotheke abgestellt. Neben ihm parkte ein weiterer Pkw – Modell und Farbe sind bislang unbekannt. Dieser Wagen war nicht mehr vor Ort, als der Senior die Schäden am hinteren rechten Kotflügel seines Chrysler feststellte, teilte die Polizei gestern mit.

Wahrscheinlich touchierte der unbekannte Fahrer beim Ausparken seines Autos den Wagen des Rentners und verließ danach den Ort in unbekannte Richtung, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer Angaben zum vermeintlichen Verursacherfahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03435 65 00 oder persönlich im Revier Oschatz zu melden. In beiden Fällen ist die Vorgangsnummer 1593/21/149510 anzugeben.

Lok nach Unfall außer Dienst

Mügeln. Nach der Kollision mit einem Pkw am Montag in Oschatz war die Diesellok der Döllnitzbahn noch fahrbereit, aber nicht mehr betriebssicher.

„In die Werkstatt müssen wir die Lok aber nicht schaffen, die Schäden bewältigen wir vor Ort aus eigener Kraft“, betonte Eisenbahnbetriebsleiter Lutz Haschke. Die Reparatur werde 10 000 bis 12 000 Euro kosten. Den Großteil davon mache die Zugvorrichtung aus, an die das Auto geprallt ist. Die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft habe vor einiger Zeit mehrere dieser Teile nachgegossen. „Sobald ich ein positives Signal von der Versicherung habe, bestelle ich dort“, sagte Lutz Haschke der OAZ. Alle anderen Schäden an der Lok seien vom Material her nicht teuer. Aber es stecke viel Arbeitszeit in solchen Einzelanfertigungen.

Problematischer als die Reparatur sieht er die Tatsache, dass man jetzt ohne Reserven fahre. Der Zugverkehr müsse durch die letzte verbliebene Diesellok im Dauerbetrieb abgesichert werden. Der Triebwagen könne erst wieder auf die Strecke, wenn die Sensoren für die Türsteuerung, auf die man wochenlang warten musste, eingebaut seien.

Autofahrer nach Flucht gestoppt

Strehla. Eine Fahrt mit Konsequenzen: Am frühen Montagnachmittag gegen 14.20 Uhr stoppten Polizisten aus Riesa den Fahrer eines Ford, der zuvor versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Gegen ihn wird nun wegen diverser Straftaten ermittelt, teilte die Polizeidirektion Dresden gestern mit.

Den Beamten war der Ford Focus auf der Dorfstraße in Paußnitz aufgefallen. Der Fahrer hielt aber nicht wie gefordert an, sondern fuhr teils mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Unter anderem passierte er Kreuzungen, ohne auf den Verkehr zu achten. Seine Flucht führte in der Folge über die B 182 bis nach Strehla. Nachdem der Mann eine Bordsteinkante streifte, hielt er an und die Beamten nahmen den 32-Jährigen fest. Sie überprüften den Mann sowie das Auto und stellten fest, dass der Mann aus dem Altkreis Oschatz keine Fahrerlaubnis besaß und angetrunken unterwegs war. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Zudem war der Ford nicht zugelassen und mit gestohlenen Kennzeichen versehen. Der Autoschlüssel sowie die Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Gegen den 32-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Hehlerei sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung ermittelt, so die Polizei.

Bürgerbüros heute geschlossen

Nordsachsen. Am heutigen Mittwoch bleiben die Bürgerbüros des Landratsamtes Nordsachsen an den Verwaltungsstandorten Delitzsch (Richard-Wagner-Straße 7a), Eilenburg (Dr.-Belian-Straße 1,4,5), Oschatz (Friedrich-Naumann-Promenade 9) und Torgau (Schloßstraße 27) aus unabdingbaren betriebsorganisatorischen Gründen geschlossen. Das teilte die Landkreisverwaltung mit, die für die eintägige Schließung um Verständnis bittet.

Von OAZ/ys