Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal mit zwei Konzerttipps für Kurzentschlossene am Wochenende in Börln und Leuben sowie einem Ausblick auf den Liebschützberger Gemeinderat am Dienstag.