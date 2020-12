Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Coronavirus : Starker Anstieg in Collm-Region

Collm-Region. Im Altkreis Oschatz steigt die Zahl der Coronavirus-Infektionen rasant an. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, wurden am Donnerstag 499 Menschen als Corona-positiv gemeldet, am Mittwoch waren es noch 444 Infizierte. Seit Pandemiebeginn verzeichnet der Altkreis 17 Todesfälle mit oder durch das Virus. Unter angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 854 Menschen.

Staatsstraße wird bei Sörnewitz gesperrt

Sörnewitz. Die vom Landratsamt für den Zeitraum vom 7. bis 23. Dezember angekündigte Instandsetzung der S 27 zwischen Sörnewitz und Lampertswalde beginnt nach aktuellem Stand voraussichtlich Mitte kommender Woche. Nach Angaben des Landratsamtes wird dann auf einer Länge von knapp 1,1 Kilometern die schadhafte Fahrbahndecke abgefräst und eine etwa 3,5 Zentimeter starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Danach sollen Fugen und Nähte hergestellt und eine neue Fahrbahnmarkierung aufgebracht werden.

Der Straßenbau auf der S 27 erfordere eine Vollsperrung. Der Verkehr aus Richtung Schöna/ Sörnewitz werde über Zeuckritz und Bucha nach Lampertswalde geführt. Aus Richtung Lampertswalde verlaufe die Umleitung in Richtung Sörnewitz ebenfalls über diese Strecke. Die Kosten würden sich auf rund 82 000 Euro belaufen.

Keine Entlastung für Umleitung

Wermsdorf/ Collm. Es bleibt ein Weihnachtswunsch: Mit einer Entlastung auf den Umleitungsstrecken wegen der Bauarbeiten an der Brücke am Edelmannsteich zwischen Wermsdorf und Luppa ist so schnell nicht zu rechnen. Wie Rosalie Stephan vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, findet in dieser Woche die Betonage des Überbaus statt, nachdem zuletzt der Überbau eingeschalt und die Bewehrung verlegt wurde.

Von einer immerhin halbseitigen Öffnung der Strecke ist keine Rede. Das Landesamt will, wenn die Witterung es zulässt, ohne Winterpause weiterarbeiten. Lediglich über die Weihnachtsfeiertage sollen die Arbeiten ruhen. Noch bis zum Frühjahr soll der Bau dauern, so Stephan.

Unterdessen fällt derzeit auch eine bei Autofahrern beliebte Umleitungsstrecke weg: Wegen einer seit Donnerstag und noch bis zum Sonnabend dauernden Drückjagd im Wermsdorfer Wald ist die Strecke zwischen Collm und der Staatsstraße gesperrt. Wer bis dahin zwischen Dahlen und Wermsdorf unterwegs ist, muss die ausgeschilderte Umleitung über Oschatz in Kauf nehmen.

