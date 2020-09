Oschatz

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Schlossführungen zum Denkmaltag in Dahlen

Dahlen. Der Dahlener Schloss- und Parkverein beteiligt sich am Sonntag erneut am bundesweiten Tag des offenen Denkmals. Wie Vereinsvorsitzender Karl Berger mitteilt, biete man von 10 bis 17 Uhr für interessierte Besucher Schlossführungen an. Dabei sollen die historischen Räume gezeigt, über die Arbeit des Vereins und die aktuellen Sicherungs- und Sanierungsarbeiten informiert werden. Außerdem ist eine kleine Ausstellung zu sehen, die an die ehemalige Ingenieurschule für Fleischwirtschaft erinnert, die zu DDR-Zeiten bis zum Großbrand 1973 im Schloss untergebracht war.

Führungen durchs Wüste Schloss

Oschatz. Ins tiefste Mittelalter geht es am 19. September zurück. An diesem Sonnabend lädt der Geschichts-und Heimatverein Oschatz zu öffentlichen Führungen ans Wüste Schloss ein. Dessen Baubeginn wird auf die Jahre 1211/12 datiert.

Gabriele Teumer vom Verein hat sich über Jahrzehnte mit der Geschichte des Bauwerkes befasst, von dem nur noch Ruinen übrig sind. Während zwei Führungen, die um 14 und 16 Uhr beginnen, wird sie die Besucher in die Geheimnisse des Wüsten Schlosses und den aktuellen Forschungsstand einweihen.

Traditionell wird der Oschatzer Lehrerchor ein Konzert gestalten, das gegen 14.45 Uhr beginnt. Erstmals wird der Oschatzer Chor dabei durch den A-Capella-Chor Donna Clara aus Riesa unterstützt. Die zwölf Frauen haben zuletzt im Vorjahr das Frühlingskonzert in der Pfarrkirche Hohenwussen mit dem Kinderchor der Schloss-Schule Hof gestaltet. Kaffee und Kuchen wird es wegen Corona diesmal nicht geben.

Kanalbau in Olganitz geht weiter

Olganitz. Der Kanalbau in Olganitz soll fortgesetzt werden. Insgesamt soll der von etwa 1957 stammende Mischwasserkanal in drei Bauabschnitten durch einen Neubau ersetzt werden. Nachdem der erste Teil in diesem Jahr realisiert wurde, soll es 2021 mit dem zweiten Abschnitt weiter gehen.

Auf ihrer Sitzung in dieser Woche vergaben die Cavertitzer Gemeinderäte deshalb mehrheitlich den Auftrag für die Planungsleistungen. Diesen sicherte sich als wirtschaftlichster Bieter die Zscheile und Krause Ingenieurgesellschaft aus Riesa. Deren Planer hatten bereits die Arbeiten für den ersten Abschnitt übernommen. Für die nun beauftragten Leistungen werden knapp 37 800 Euro fällig.

Für die Arbeiten soll ein zinsverbilligtes Förderdarlehen beantragt werden, informierte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Zeitgleich werde man einen Antrag auf förderunschädlichen Baubeginn stellen.

Von fr/ OAZ