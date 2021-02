Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Gemeinsame Prävention besiegelt

Oschatz. Oberbürgermeister Andreas Kretschmar und Torsten Kosuch vom Sächsischen Staatsministerium des Innern haben besiegelt, dass die Stadt Oschatz Teil der „Allianz Sichere Sächsische Kommunen“ wird. Ziel der Vereinbarung ist die Umsetzung einer gemeinsamen kommunalen Präventionsarbeit und die Etablierung kommunaler Präventionsstrukturen vor Ort. Mit der Schaffung eines präventiven Netzwerkes wird ein fach- und themenübergreifender und interdisziplinärer Austausch zwischen verschiedenen Akteuren möglich. Die Stadt Oschatz möchte damit Probleme im Stadtgebiet lösungsorientiert und ressourcenschonend bewältigen beziehungsweise denen im Vorfeld präventiv begegnen.

Virtueller Rundgang durchs Museum

Torgau. Wenn die Menschen nicht ins Museum kommen, kommt das Museum zu den Menschen: Um die Zeit des Lockdowns zu überbrücken, hat sich das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum in Torgau etwas einfallen lassen. Die Mitarbeiter drehen derzeit einen virtuellen Rundgang durch die Räumlichkeiten des Museums. „Wir wollten das Ganze ein bisschen lockerer gestalten“, betont Museumsleiterin Cornelia König. „Aus diesem Grund habe ich mir zur Unterstützung einen Begleiter an die Seite geholt“, erklärt sie und verweist – passend zu Torgau – auf einen kleinen Plüschbären, der sie als Maskottchen auf ihrer Tour begleitet. Den ersten Teil des Rundgangs gibt es bereits online unter www.museum-torgau.de zu sehen.

Museumsleiterin Cornelia König mit dem Plüsch-Maskottchen. Quelle: Wolfgang Sens

Gruß zum Valentinstag in die Klinik

Leisnig. In Zeiten des Lockdowns sind Besuche in Krankenhäusern wie der Helios Klinik Leisnig weiterhin eingeschränkt. Wer momentan einen lieben Angehörigen in der Klinik hat, kann ihm jedoch trotzdem einen überraschenden Gruß zukommen lassen: Am Valentinstag.

In der Leisniger Klinik liegen derzeit acht Patienten in einem Intensivbett, sechs davon mit einer Corona-Infektion.

An alle können für den Valentinstag Grüße ausgerichtet werden. Um den Tag der Liebenden auch in Corona-Zeiten begehen zu können, bietet die Klinik an, Postkartengrüße für einen Lieblingsmenschen direkt auf Station in die Klinik zu senden. Wer möchte, kann auf diesem Wege eine personalisierte Nachricht schicken. Ein zuvor eingesandter Brief wird zusammen mit einem Herzballon direkt am Krankenbett überreicht.

Und so funktioniert der Valentinsgruß: Dem oder der Liebsten, den Großeltern, dem Nachbarn oder der Nachbarin kann ein Brief geschrieben werden, in die Klinik Leisnig. Es kann auch über die Helios-Website eine Grußkarte ausgedruckt werden. Der verschlossene Brief soll bis morgen an die Klinik gesendet werden. Patienten-Name und die Station sowie das Kennwort „Valentinsgruß“ sollten auf dem Umschlag angegeben sein. Geschickt wird alles an die Adresse: Helios Klinik Leisnig Kennwort: Valentinsgruß, Patientenname und Station Colditzer Straße 48, 04703 Leisnig.

Von OAZ/ys