Geschichten im Wandel der Zeit: Landeszentrale lobt Schreibwettbewerb in Sachsen aus

Oschatz/ Dresden. Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung in Dresden ruft ältere Mitbürger und Senioren auf, sich an einem Schreibwettbewerb zu beteiligen. Unter dem Titel „ Schreibwettbewerb: Geschafft – Geschichten vom Wandel“ werden niedergeschriebene persönliche Erlebnisse aus Umbruchzeiten gesucht.

„Corona ist nicht die einzige Krise. Immer wieder geraten Menschen in Phasen des Wandels an den Rand ihrer Kräfte. Und manchmal wecken diese Herausforderungen ungeahnte Potenziale. Gerade ältere Menschen können davon berichten, haben doch gerade sie persönliche Krisen und gesellschaftliche Umbrüche durchlebt“, beschreibt Dr. Eva-Maria Zehrer die Intention der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, den Wettbewerb auszuloben.

Bis zum 1. März können Menschen in Sachsen ihre Geschichten vom Wandel per Post oder E-Mail einreichen. Es dürfen selbst erlebte oder beobachtete Begebenheiten sein oder auch solche, die sich im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis ereignet haben. Die bisher unveröffentlichten Beiträge sollen digital oder maschinengeschrieben sein und höchstens drei DIN-A4-Seiten umfassen. Eine Jury bewertet die Texte.

„Die besten Geschichten werden mit 400, 200 und 100 Euro prämiert und als Buch veröffentlicht. Zusätzlich werden fünf Anerkennungspreise in Höhe von 50 Euro vergeben. Die Auswahl und Prämierung der Texte erfolgt über eine eigens eingesetzte Jury.

Beiträge können an folgende Adresse gesendet werden: Dr. Eva-Maria Zehrer, Sächsische Landeszentrale für politische Bildung, Schützenhofstraße 36, 01129 Dresden oder per E-Mail an: eva-maria.zehrer@slpb.smk.sachsen.de

Finanzamt für Besucher geschlossen

Oschatz. Um eine weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, bleibt auch das Finanzamt Oschatz bis voraussichtlich 31. Januar 2021 für den Besucherverkehr geschlossen. Dies dient dem Schutz der Bürger und Bediensteten. Die Bürger werden gebeten, ihre Anliegen schriftlich oder per E-Mail (poststelle@fa-oschatz.smf.sachsen.de) an das Finanzamt zu richten. Telefonnummern sowie Kontaktdaten spezieller Ansprechpartner stehen auf der Internetseite des Finanzamtes. Darüber hinaus steht der Service des Online-Portals „Mein ELSTER“ (www.elster.de) zur Verfügung. Vordrucke werden kostenfrei zugesandt, ein Abholen im Finanzamt ist nicht möglich. Fragen zu allgemeinen steuerlichen Themen werden durch das Info-Telefon der sächsischen Finanzämter beantwortet. Dieses ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0351 / 7999 7888 (Tarif für Anrufe in das deutsche Festnetz) erreichbar.

Dahlener Profis bauen im Hafen: Verband plant neue Saison in Kriebstein

Kriebstein. Was machen die Mitarbeiter des Talsperren-Zweckverbandes eigentlich im Winter? Schlittschuhlaufen auf dem Kriebsteinsee jedenfalls nicht. Der müsste dazu a) erstmal zufrieren und b) müsste das Eis tragfest und sicher sein.

Die Arbeit des Zweckverbandes spielt sich eher im Büro ab. „Wir planen die neue Saison und sitzen über dem Haushalt“, sagt Zweckverbandsgeschäftsführer Thomas Caro. Corona spielt bei diesen Planungen keine Rolle. „Wir gehen davon aus, dass wir ab 1. April uneingeschränkt fahren können“, sagt Thomas Caro. Auch künftige Veranstaltungen werden vorbereitet. Dies könne man nicht kurzfristig erledigen. „Falls sich was ändert, müssen wir halt in den saueren Apfel beißen und absagen“, so Caro. Das sei aber noch das kleinere Übel, als eine Veranstaltung gleich gar nicht zu planen, weil sie ja möglicherweise wegen Corona abgesagt werden muss.

Auf der Baustelle im Kriebsteiner Hafen wird wieder gearbeitet. Quelle: Sven Bartsch

Der Zweckverbandsgeschäftsführer rechnet mit einem großen Ansturm in der neuen Saison. Im Covid-19-Jahr 2020 haben die Leute viel verpasst und dadurch Nachholebedarf, schätzt Thomas Caro. Außerdem wird der neue Hafen Besucher anziehen.

Dieser ist aber noch nicht fertig. Jedoch sind seit Jahresbeginn wieder Arbeiter auf der Baustelle am schaffen. „Ein großes Lob an die Dahlener Bau GmbH, deren Mitarbeiter bis zum 23. Dezember gearbeitet haben“, sagt Thomas Caro. Dadurch sind sehr wichtige Abschnitte des Bauvorhabens fertig geworden, auf die alle weiteren Teile aufbauen: Den sogenannten Kopfbalken, der auf den Spundwänden der Uferbefestigung ruht und die Uferpromenade wasserseitig abschließt sowie die umfangreiche Bodenplatte aus bewehrtem Beton. Auf dieser steht unter anderem der Aufzug. Das Projekt Hafensanierung, für das Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) höchstselbst den ersten Rammschlag vollzog, umfasst neben der Erneuerung der Uferpromenade und des Fähranlegers auch den Bau eines Aufzuges. So wird der Hafen barrierefrei.

Kosten sollte das ursprünglich alles rund 2,5 Millionen Euro, was überwiegend Fördergeld ist. Nun ist mit einer Steigerung der Kosten um 400 000 Euro zu rechnen, wie die „Freie Presse“ berichtet. „Es gab große Probleme mit dem Baugrund, der sich als instabil herausgestellt hat“, sagt Thomas Caro. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass die Landesdirektion über die Förderung einen Teil der Mehrkosten übernimmt.

