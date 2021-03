Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Künftig zwei Wahlbüros in Cavertitz

Cavertitz. Die Zahl der Wahlbezirke in Cavertitz wird von ursprünglich drei auf zwei reduziert. Damit fällt der Raum zur Abstimmung am Wahltag im Verwaltungsgebäude Schöna weg. Im dortigen Versammlungsraum soll stattdessen der Briefwahlvorstand zusammenkommen.

Dieser traf sich bisher in einem Büro der Verwaltung. „Die Briefwahl hat aber immer mehr zugenommen“, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Der Vorstand habe sich bislang in einem Büro getroffen, was aber zu eng sei, vor allem wenn man bedenkt, dass auch hier bei der Auszählung ein Anspruch auf Öffentlichkeit besteht.

Der Gemeinderat hat deshalb die Festlegung der Wahlbezirke beschlossen. Demnach gibt es den Wahlbezirk Cavertitz. In der Turnhalle werden die Wähler aus Cavertitz, Treptitz, Klingenhain, Schirmenitz, Außig, Olganitz, Reudnitz, Zeuckritz sowie Bucha und künftig auch aus Schöna zur Urne gebeten. Zum zweiten Wahlbezirk gehören Lampertswalde und Sörnewitz, die Wahlkabinen werden im Lampertswalder Dorfgemeinschaftshaus aufgebaut. „Die Sörnewitzer müssen also nicht mehr nach Schöna, sondern nach Lampertswalde fahren“, so die Bürgermeisterin. Die Wähler in Schöna, die bisher im eigenen Ort abstimmen konnten, müssen nun Cavertitz ansteuern.

B6: Machern wird zum Nadelöhr

Machern. Pendler auf der B6 müssen sich ab sofort in Machern auf Staus gefasst machen. Die wichtige Verkehrsader nach Leipzig wird für mehrere Wochen halbseitig gesperrt. Grund sind Baugrunduntersuchungen, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf LVZ-Anfrage mitteilt. Die Arbeiten sind unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung bis voraussichtlich 13. April vorgesehen.

„Die Erkundungen bilden die Grundlage für ein Baugrundgutachten“, informiert Rosalie Stephan von der Lasuv-Pressestelle. Seit Jahren ist der Ausbau der B 6 im Gespräch. Das Baugrundgutachten sei Bestandteil der dafür erforderlichen Vorentwurfsplanung. Die Kosten der Baugrunduntersuchung betragen rund 120.000 Euro.

Volkshochschule weiter nur online

Nordsachsen. Mit Inkrafttreten der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung steht fest, dass an der Volkshochschule Nordsachsen bis 31. März keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können. Das teilte jetzt das Landratsamt mit. Die Geschäftsstellen der Bildungseinrichtungen im Landkreis bleiben geschlossen. Über aktuelle Online-Kursangebote können sich Interessenten auf der Website informieren.

Von OAZ/ys