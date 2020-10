Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Neuer Termin für Versteigerung

Oschatz. Die Villa an der Freiherr-von-Stein-Promenade 21 kommt am 4. Dezember erneut unter den Hammer. Beim ersten Termin der Zwangsversteigerung Ende August erfolgte kein Zuschlag. Das höchste Gebot hatte damals unter 70 Prozent des Verkehrswertes gelegen. Bei Geboten unter diesem Wert hat der Gläubiger die Möglichkeit, einen Antrag auf Verweigerung des Zuschlags zu stellen. Generell nicht erteilt wird der Zuschlag im ersten Termin, wenn das Gebot unter 50 Prozent des Verkehrswertes liegt.

Dieser ist für die Villa 450 Quadratmeter Wohn- beziehungsweise Nutzfläche einschließlich Fitnessraum, Schwimmbad und Sauna auf 550 000 Euro festgesetzt worden. Das Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete und Mitte der 1990er Jahre komplett sanierte Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Gläubigerin, auf deren Veranlassung das Gebäude zwangsversteigert wird, ist die Landesbank Baden-Württemberg. Beim zweiten Versteigerungstermin gibt es keine Grenzen, bei deren Unterschreitung der Zuschlag verweigert werden darf.

In Thalheim wird Herbstfest gefeiert

Thalheim. Die Mitglieder des Heimatvereins im Ort laden am kommenden Sonnabend, dem 17. Oktober, an das Bürgerhaus ein. Dort findet das Herbstfest statt. In der Zeit von 16 Uhr bis Mitternacht wird es unter anderem möglich sein, Kürbisse zu schnitzen, zu Basteln, Fahrten mit dem Kremsertraktor zu unternehmen und an einem Lampionumzug teilzunehmen. Musik gibt es von DJ Rene, fürs leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, mit Kaffee und Kuchen und anderen Speisen und Getränken.

Bürgerbüro öffnet eine Stunde später

Oschatz. Vom 12. bis 23. Oktober kann das Bürgerbüro des Landratsamtes Nordsachsen in Oschatz aus technischen Gründen erst 9 Uhr öffnen. Ab Montag, dem 26. Oktober, stehen die Mitarbeiter dann wieder wie gewohnt ab 8 Uhr zur Verfügung – montags und mittwochs bis 16 Uhr, dienstags bis 19 Uhr, donnerstags bis 17 Uhr und freitags bis 12 Uhr. Das Landratsamt Nordsachsen betreibt an seinen vier Verwaltungsstandorten in Delitzsch, Eilenburg, Torgau und Oschatz die Bürgerbüros als zentrale Servicestellen für die Einwohner des Landkreises.

Von OAZ/fr