Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Farbe für Kita und Turnraum

Wermsdorf/Calbitz/Lampersdorf. Die Gelegenheit war günstig: Wenn sowieso schon kein Sport stattfinden darf, kann man auch die Sporträume auf Vordermann bringen. So geschehen in Wermsdorf und Calbitz. Dort haben Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes die Zeit genutzt, um Renovierungsarbeiten durchzuführen.

So bekamen in der Sporthalle an der Sachsendorfer Straße in Wermsdorf auch die Umkleideräume und der Flur einen neuen Farbanstrich. Anschließend gingen die Malerarbeiten im Turnraum der Grundschule Calbitz weiter.

Mit Pinsel, Rolle und Farbe sind die Bauhofmitarbeiter zwischendurch auch in der Kindertagesstätte Lampersdorf angerückt, informierte Bürgermeister Matthias Müller (CDU). Dort war zwischenzeitlich nach einem positiven Coronatest bei einem Kind eine Quarantäne angeordnet worden. Eine Zeit lang blieben die Räume leer, deshalb habe man die Renovierungsarbeiten in der Einrichtung der Kommune vorgezogen. „Aus der wirklich schwierigen Situation versuchen wir so, immer noch das Beste zu machen“, sagte Müller.

Der Vorteil: Wenn Kinder in Kitas und Grundschule zurückkehren, stehen modernisierte Räume zur Verfügung, ohne dass Betrieb groß gestört werden musste.

Lässig auf dem Eis in Wadewitz

Wadewitz. Gut ausgerüstet und ganz lässig posiert Valentin aus Borna nach erfolgreicher Eishockeyrunde auf dem Dorfteich in Wadewitz. Wie für den sportlichen Jungen hier sind Schnee und Eis überall in der Region eine willkommene Abwechslung für Kinder und Jugendliche zu den sonst üblichen Schularbeiten, allein im heimischen Kinderzimmer.

Während viele Rodelhänge schon seit einiger Zeit mit Schlitten und Ski getestet werden, mussten die Freunde von Schlittschuhlaufen und Eishockey sich noch in Geduld üben. Nach den anhaltend kalten Tagen und Nächten haben nun aber immer mehr Gewässer eine Eisdecke. Das Betreten geschieht aber grundsätzlich auf eigene Gefahr und zur Sicherheit sollte niemand allein auf dem Eis unterwegs sein.

Auch wenn viele weniger tiefe Dorfteiche sicher für gefahrlosen Spaß auf Kurven sorgen, warnt die Landestalsperrenverwaltung ausdrücklich davor, größere Stauseen – dazu gehören in unserer Region auch Horst- und Döllnitzsee – sowie Fließgewässer zu betreten. Grund: Durch den schwankenden Wasserspiegel ist das Eis oft nicht tragfähig.

Eishockeyerlebnis auf dem Dorfteich in Wadewitz von Valentin aus Borna. Quelle: Benjamin Ehrlich

Gesundheitsamt bietet weiter Grippeimpfung an

Nordsachsen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen bietet auch weiterhin Grippeschutzimpfungen an. Termine für Delitzsch in der Richard-Wagner-Straße 7a oder für Torgau am Südring 17 sind telefonisch bei Anja Viereckl unter 03421/758-6303 erhältlich. Zur Impfung mitzubringen sind Chipkarte und Impfausweis.

Die Impfung gegen Grippe hilft, eine schwerwiegende Doppelinfektion mit Influenza- und Corona-Viren zu vermeiden, erläuterte das Gesundheitsamt. Beide Erreger gelangen beim Sprechen, Niesen oder Husten in kleinsten Tröpfchen in die Luft und auf diesem Weg sehr leicht von einem Menschen zum anderen. Während ein sogenannter grippaler Infekt – eine Erkältung – meist harmlos verläuft, kann die richtige Grippe, die Influenza, zu nicht vorhersagbaren Erkrankungen wie Lungen- oder Herzmuskelentzündungen führen. Die Impfung gegen Grippe schützt nicht nur die geimpfte Person, sondern verhindert auch eine mögliche zusätzliche Belastung des Gesundheitssystems, da eine geringere Anzahl an Infizierten die potenziellen Ansteckungskontakte verringert.

Das Gesundheitsamt weist zudem noch einmal darauf hin, dass die gerade erst entwickelten Anti-Corona-Impfstoffe noch nicht flächendeckend verfügbar sind – und deshalb auch nicht im Gesundheitsamt.

Von OAZ/ys