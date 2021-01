Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Trotz Corona Besucherplus auf Schloss Hartenfels

Nordsachsen/ Torgau. Trotz der pandemiebedingten Schließungen vom 17. März bis 12. Mai und seit dem 2. November waren in den Ausstellungen des Landkreises Nordsachsen auf Schloss Hartenfels in Torgau im zurückliegenden Jahr mehr Besucher als 2019 zu verzeichnen. „ Corona hat auch dazu geführt, dass die Menschen ihre nähere Umgebung wieder neu entdeckt haben. Gerade Familien mit schmalem Geldbeutel haben wir dabei mit unserer Freiticket-Aktion im Juni unterstützt“, sagte Landrat Kai Emanuel. Rund 3500 Interessenten kamen allein im Juni in die Ausstellungen, knapp 5000 waren es im August als besucherstärkstem Monat.

Insgesamt zählten die Dauer- und Sonderausstellungen auf Schloss Hartenfels, das auch Hauptsitz der nordsächsischen Kreisverwaltung ist, im Jahr 2020 mehr als 30 000 Besucher. Das sind 3000 mehr als im Jahr zuvor. Stark nachgefragt war neben „Standfest. Bibelfest. Trinkfest“ in den Kurfürstlichen Gemächern und „ Torgau. Residenz der Renaissance und Reformation“ im Flügel D vor allem auch die Sonderschau „Aufbruch ins Abenteuer – die virtuelle Welt der Computerspiele“. Deren Nachfolger „Land im Umbruch: Sächsisches Lokalfernsehen 1990 bis 1995“, eröffnet am 9. Oktober, konnten hingegen erst 500 Besucher in Augenschein nehmen, da alle Ausstellungen seit Anfang November geschlossen sind.

Aufgrund des Pandemiegeschehens wird die Schließung auch in den nächsten Wochen andauern, geplant ist zunächst bis 28. Februar. Hinter den Kulissen wird laut Landrat Emanuel allerdings fleißig gearbeitet, um den Besucher auch in Zukunft wieder ein ansprechendes Programm anbieten zu können.

Vom Tierheim zu dir heim!

Leisnig. Vierbeiner des Leisniger Tierheimes erhalten die Chance auf ein eigenes Zuhause in der Sendung „tierisch, tierisch“ im MDR-Fernsehen. Das „tierisch, tierisch“-Team hat sich zum Drehtag am 13. Januar 2021 im Leisniger Tierheim angekündigt. Die Ausstrahlung erfolgt am 20. Januar um 19.50 Uhr im MDR.

Das Leisniger Tierheim wird bereits seit Bestehen der Sendung 1990 regelmäßig besucht, um den Schützlingen zu ihrem „eigenen Menschen zum Liebhaben“ zu verhelfen! Auch in der Ferne, fanden ehemalige vierbeinige Sachsen aus Leisnig ein wunderbares Zuhause. Also auch diesmal hoffentlich: Vom Tierheim zu dir heim!

Googles blinder Fleck im Lokalen: Corona „trendet“ auf Gemeindeebene nicht

Collm-Region. Sowohl bei stationären Rechnern als auch bei der Suche auf mobilen Endgeräten behauptete Google auch 2020 seine Vormachtstellung. Weit vor Konkurrenten wie Bing, Yahoo!, Baidu, Yandex oder DuckDuckGo – wer im Internet 2020 etwas suchte, griff mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf den Suchdienst der Alphabet Inc. zurück. Der gibt alljährlich mittels „ Google Trends“ einen Einblick, wofür sich seine Nutzer innerhalb des vergangenen Jahres besonders interessierten.

Deutschlandweit dominierte hier, kaum verwunderlich, das Coronavirus, das spätestens seit März auch hier den Menschen mit dem Zusatz „neuartig“ vermehrt in den Nachrichten begegnete. Es steht in der Liste der öfter angefragten Begriffe noch vor der „US Wahl“, dem „Wetter morgen“, der skandalumwitterten Firma „ Wirecard“ oder der „ Biontech Aktie“. Während das Coronavirus SARS-CoV-2 überregional offensichtlich kaum zu ignorieren war, fiel uns bei der Betrachtung der regionalen Suchanfragen vor allem eins auf: Hier gab es praktisch keine Spur des Erregers. Stattdessen fand sich hier das gewohnte Bild: Wer hier lebt, und in Zusammenhang mit Oschatz, Liebschützberg oder auch Cavertitz etwas sucht, der sucht konkret nach Händlern, Firmen, Ärzten, deren Öffnungszeiten wie etwa der Rewe-Filiale in Dahlen oder auch dem Wetter – offenbar egal, ob gerade eine Pandemie wütet oder nicht.

Die Suchanfragen unterscheiden sich hier wenig von den Ergebnissen des Vorjahres. Wer in Mügeln etwa dem Storchennachwuchs im Internet bis ins Nest folgen wollte, der ergänzte lediglich – das verrät die Google Analyse – ein „2020“ in der Suchanfrage.

Am Beispiel Mügeln zeigt sich aber auch, dass die Corona-Krise auch regional durchschlug: Zwar wurde auch hier Corona in Zusammenhang mit der Stadt – genau wie bei den anderen Gemeinden – nicht explizit gesucht, aber in den Trends landeten ohne weitere Zusätze „Grundschule“, die „Grundschule Tintenklecks“ oder auch die „Goetheschule“ in unterschiedlichen Tippweisen.

Grund könnte einerseits das Infektionsgeschehen an beiden Schulen sein, die beide von Coronainfektionen betroffen waren, oder auch das Interesse von Schüler und Eltern, wie das Unterrichtsgeschehen in Zeiten der Pandemie sich weiter gestaltet. Dafür spricht auch, dass in Oschatz Suchanfragen zum Thomas-Mann-Gymnasium und zum „Robert-Härtwig-Schule Vertretungsplan“ trendeten.

Einzig in der Großen Kreisstadt findet sich die Suchanfrage „ Corona Oschatz“ als sogenannter Ausreißer in den Trends. Das heißt, als Anfrage, die eine deutliche Zuwachsrate hatte. Wobei Google, das gilt für alle Trends, hier nur ausschnitthaft Einblick in seine Daten gibt und keine absoluten Zahlen verrät. Doch warum ist das so? Obwohl Corona deutschlandweit doch so sehr dominierte? So sehr, dass die Google 2020 in den Bundes-Trends sogar eine eigene Kategorie extra dafür einführte: Neben „ Coronavirus“ auf Platz eins wurde etwa nach „ Corona Deutschland“, „ Corona aktuell“, „ RKI“ oder auch „ Coronavirus Tipps“ gesucht.

Nun, es ist möglich, dass dies schlicht dem Pandemiegeschehen geschuldet ist: Die Pandemie findet zwar so auch vor der Haustür in Laas oder Lichteneichen statt, traf die Menschen aber überregional mit ganzer Wucht. Die Coronakrise, so verraten es Googles Trends, war und ist regionenübergreifend, ja, ein globales Problem.

