Collm-Region. Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Stadtrat Oschatz will Haushalt beschließen

Oschatz . Die nächste öffentliche Stadtratssitzung findet am Dienstag, dem 16. März 2021, ab 18.30 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus statt. Interessierte Einwohner sind eingeladen, eine Bürgerfragestunde findet pandemiebedingt nicht statt. Es besteht Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Die Tagesordnung sieht zunächst den Beschluss des Haushalts 2021 vor, anschließend den Beschluss des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebes der Kultureinrichtungen für 2021 sowie zur Sanierung des Sanitärtrakts im Stadion. Es folgen Beschlüsse zur Widmung von Straßen, Plätzen und Wegen sowie zur Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet B“ und des Eigenheimstandorts „Altstadtblick“. Letzter Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil ist die Abwägung des Bebauungsplanentwurfs für den Einfamilienhausstandort Neubauernsiedlung in Altoschatz, gefolgt von allgemeinen Anfragen und Informationen.

Gefügelpest in Wermsdorf

Wermsdorf. Das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt des Landkreises Nordsachsen hat gestern mit sofortiger Wirkung für das gesamte Gebiet der Gemeinde Wermsdorf eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Grund ist, dass das Friedrich-Löffler-Institut bei zwei von drei Schwänen, die kürzlich in der Kiesgrube Luppa tot aufgefunden worden waren, das „hochpathogene aviäre Influenzavirus“ H5N8 nachgewiesen hat.

Wermsdorf war bereits nach Ausbruch der Vogelgrippe in einem Mutzschener Bestand Ende Dezember zum Sperrbezirk erklärt worden. Die Maßnahme war am 23. Januar aufgehoben worden. Die Anordnung zur Stallpflicht ist auf der Internetseite des Landratsamtes veröffentlicht.

Weitere Teststation in Krostitz

Nordsachsen/Krostitz. Die sechs Corona-Schnelltest-Stationen des Landkreises Nordsachsen bekommen Zuwachs: Am Montag öffnet ein weiterer Testpunkt in der Gemeinde Krostitz. Den Betrieb sichert das DRK Delitzsch mit Unterstützung der Bundeswehr ab. Die Teststelle befindet sich in der Krostitzer Sport- und Mehrzweckhalle in der Parkstraße 5 und hat ab 15. März immer montags, mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Im Wechsel dazu testet das DRK-Team dienstags, donnerstags und samstags in Delitzsch.

Hier gehören die ausgedienten Masken NICHT rein

Nordsachsen. Dreimal Müll und dreimal auch der „falsche“ Müll: Die Abfall- und Servicegesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (ASG) zeigt, wie es nicht geht. Denn die ausgedienten Schutzmasken gehören nicht in die Gelben Tonnen beziehungsweise Säcke, betont ASG-Geschäftsführerin Anke Dusi. „Die Kreiswerke kontrollieren zur Zeit verstärkt den Inhalt der Gelben Tonnen und Säcke auf Fehlbefüllungen“, so Dusi weiter. In diesem Zusammenhang seien auch die Fotos entstanden. Die Einmal-Masken gehören ausschließlich in den Restmüll. Neben stofflichen habe dies auch hygienische Gründe. Denn selbst wenn keine Corona-Erkrankung vorliegt, nimmt die Maske Keime auf. Der Restmüll wird verbrannt, Verpackungsmüll aus dem Gelben Sack beziehungsweise aus der Gelben Tonne oder Papiermüll werde aber sortiert. Auch FFP2-Masken gehören in den Restmüll, so Dusi. Sie bestehen aus synthetischen Fasern und zersetzen sich in der Natur nicht vollständig. Wenn die Masken also nicht als Restmüll verbrannt werden, dann landen sie früher oder später als Mikroplastik in den Gewässern.

Die Masken gehören nicht in die gelbe Tonne! Quelle: ASG

Die ASG ist im Westen des Landkreises aktiv. Von den Entsorgungsunternehmen im Raum Torgau-Oschatz hieß es, von größeren Problemen bei der Entsorgung von Masken im Gelben Sack sei bisher nichts bekannt. Die Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz hat die ALBA in Wurzen mit der Entsorgung der Gelben Säcke beauftragt. Das Wurzener Unternehmen jedoch organisiert die Sammlung und überlässt die Sortierung drei anderen Unternehmen. „Von dort ist uns allerdings nicht bekannt, dass es in den Abfallarten des dualen Systems nennenswerte Belastungen durch Masken oder Gummihandschuhen gibt“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Von OAZ/ys