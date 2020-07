Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Was passiert am Donnerstag im Oschatzer Stadtrat? Außerdem: In Reckwitz ist die Straße wieder frei, der Förderverein Wermsdorfer Schulen tagt morgen und die Zufahrt zum Dahlener Wohngebiet „Am Weinberg“ wird vergrößert.