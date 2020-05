Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal landen dreiste Eierdiebe in Oschatz den ganz großen Coup, der Hauptausschuss in Mügeln entfällt, die Bibliothek Wermsdorf ist wieder offen und kommunale Kleinprojekte können Leaderförderung beantragen.