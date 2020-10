Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Die Döllnitzbahn verkürzt die Öffnungszeiten ihrer Reisestation, der Heimatverein Mügeln tagt am Mittwoch und am Sonnabend probt der Döllnitztalchor für kommende Auftritte. Außerdem: Die Grünen und der ADFC starten eine Befragung zum hiesigen Fahrradklima.