Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Begrenzte Möglichkeiten für Radwege

Wermsdorf. Der Sonntag war beispielhaft: Überall waren Radfahrer in der Region unterwegs, machten Ausflüge in den Wald oder radelten durch Dörfer. Kein Wunder – bei Sonnenschein und warmen Temperaturen. Einziges Manko: Die Zahl der guten Radwege ist sehr übersichtlich und selbst wenn man auf Strecken unterwegs war, die durch die Flurneuordnung erneuert wurden, fehlt oft der Anschluss. Ein Thema, das auch der Wermsdorfer Gemeinderat Roland Neumann (AfD) zur jüngsten Sitzung ansprach. So seien etwa Gröppendorf, Mahlis oder Mügeln von einem Radwegenetz „total abgeschnitten“, sagte er. Angesichts verschiedener Förderprogramme und der Forderung, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren, müsse da doch mehr passieren, meinte Neumann und wollte wissen, woran es liegt, dass es mit dem Radwegebau in der Region nicht schneller vorwärts geht.

Für Bürgermeister Matthias Müller (CDU) ist dies ein „leidiges Thema.“ „Wir können als Kommune nur an Gemeindestraßen bauen“, machte er deutlich. Und dafür seien die Möglichkeiten überschaubar. Er halte straßenbegleitende Radwege für sehr wichtig – etwa um Lampersdorf und Oschatz zu verbinden. Doch bei dieser Strecke handele es sich um eine Staatsstraße, anderswo gehören die Verbindungen dem Kreis oder das nötige Land dem Forst oder verschiedenen privaten Eigentümern.

Immerhin sollen für die Flurneuordnung Strecken hergerichtet werden, die auch von Radfahrern genutzt werden können. Der Wermsdorfer Bauamtsleiter Thomas Keller verwies auf die Verbindung zwischen Liptitz und Wiederoda, Strecken bei Seelitz oder Gröppendorf, die in diesem Rahmen geplant sind.

Anmeldung zu Web-Veranstaltung

Liebschützberg. Im Internet findet am 22. April eine Informationsveranstaltung zur Flurneuordnung wegen des Baus der Ortsumfahrung für Stauchitz im Zuge der B 169 statt. Betroffene Liebschützberger Grundeigentümer können sich nur noch heute unter www.vlnsachsen.de für diese Veranstaltung anmelden.

Polizei kontrolliert Quarantäne

Nordsachsen. In den Landkreisen Nordsachsen und Leipzig werden seit der vergangenen Woche die Mitarbeiter der Landratsämter bei den Quarantänekontrollen durch Polizeibeamte unterstützt. Das teilte gestern die Polizeidirektion Leipzig mit, zu deren Zuständigkeitsbereich neben der Messestadt auch die beiden Landkreise gehören.

Schon zuvor wurden unter anderem Verstöße wie das Nichteinhalten von Kontaktbeschränkungen und fehlende Mund-Nasen-Bedeckungen von der Polizei kontrolliert. So seien beispielsweise im Zeitraum vom 6. bis zum 11. April im Gebiet der Polizeidirektion Leipzig insgesamt 179 Verstöße gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung festgestellt worden.

Von OAZ/ys