Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefen den aktuellen Überblick:

Breitbandausbau : Ende 2021 sollen alle Haushalte am Netz sein

Nordsachsen. Der Breitbandausbau im Landkreis Nordsachsen geht weiter voran. Wie Landratsamt und Telekom mitteilten, war der Tiefbau zum Jahreswechsel auf mehr als 1100 Kilometern abgeschlossen. Das sind rund 90 Prozent und damit 15 Prozent mehr, als zu diesem Zeitpunkt geplant. „Die Buddelei ist so gut wie vorbei“, freut sich Landrat Kai Emanuel. „Noch ist aber etwas Geduld gefragt, bis tatsächlich alle 48 300 Haushalte in den sechs Ausbaugebieten am Glasfasernetz sind. Ende 2021 wird es soweit sein.“ Das Investitionsvolumen für die Erschließung der unterversorgten Gebiete im Landkreis beträgt rund 102,2 Millionen Euro, zu 90 Prozent finanziert durch Fördermittel. Ohne Winterpause und ungeachtet der Corona-Krise sind täglich 200 Beschäftigte der Telekom und 350 Mitarbeiter der beauftragten Unternehmen für den Breitbandausbau in Nordsachsen im Einsatz. „Um die grundlegenden Voraussetzungen für die Buchbarkeit des Glasfaseranschlusses zu schaffen, ist es aber zwingend erforderlich, dass der Zutritt ins Gebäude gewährt wird“, so Telekom-Projektleiter Matthias Patzsch. „Die Mitarbeiter können sich ausweisen und halten beim Bau der Hausanschlüsse die Hygieneregeln ein.“ Was Eigentümer noch wissen müssen und wo ihre Mitwirkung gefragt ist, erläutert auch die Grafik.

Breitbandausbau in Nordsachsen Quelle: Telekom

Unfall auf glatter Fahrbahn

Gallen. Zu einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn kam es gestern auf der Straße zwischen Gallen (Gemeinde Jesewitz) und Kospa (Stadt Eilenburg). Wie die Polizei berichtete, war gegen 10.20 Uhr ein 49 Jahre alter Hyundai-Fahrer in Richtung Kospa unterwegs, als er beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer konnte unverletzt aus dem Auto aussteigen. Er habe dann pflichtwidrig die Unfallstelle zu Fuß verlassen und sei später mit dem Abschleppdienst eines Autohauses an den Unfallort zurückgekehrt, so die Polizei weiter. Ein Zeuge hatte derweil das umgekippte Fahrzeug bemerkt und die Polizei verständigt. Auch ein Leitpfosten wurde bei dem Unfall beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Kfz-Zulassungsstelle länger geschlossen

Oschatz. Die für Mitte Januar geplante Wiedereröffnung der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes am Standort Oschatz muss verschoben werden. Aufgrund der personell angespannten Situation in der Kreisverwaltung bleibt sie nun bis Monatsende geschlossen. Die Zulassungsstellen in Delitzsch und Torgau sind wie gewohnt geöffnet, eine Terminreservierung ist aber zwingend erforderlich. Private Außerbetriebnahmen, Umschreibungen, Wiederzulassungen und Neuzulassungen von Fahrzeugen sind auch online über die Internetseite des Landkreises möglich.

Terminvergabe unter www.landkreis-nordsachsen.de/ terminvergabe.html

Von OAZ/ys