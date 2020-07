Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. So interessiert ein Audifahrer wegen seiner rasanten Fahrweise in Wermsdorf nun die Polizei, Hilfe für die Oschatzer Rathausuhr naht, in Gaunitz nimmt die Schweinemast Gestalt an und das Oschatzer E-Werk lädt in den Ferien zum Bowling.