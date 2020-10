Collm-Region

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Herbstaktion im O-Schatz-Park

Oschatz. Der Förderverein Landesgartenschau Oschatz 2006 e.V. führt auch in diesem Jahr wieder traditionell eine Herbstaktion im O-Schatz-Park durch – am Sonnabend, dem 17. Oktober, von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist der Eingang des O-Schatz-Parkes (Bürogebäude), um die Arbeitsgeräte in Empfang zu nehmen. Nach getaner Arbeit gibt es wieder einen kleinen Imbiss. Eingeladen sind alle Vereinsmitglieder, aber auch alle Oschatzer, sich am Arbeitseinsatz im O-Schatz-Park zu beteiligen.

Kriminal-Dinner im Müntzer wird auf 2021 verlegt

Oschatz. Das geplante Kriminal-Dinner mit den SöhneMAMA´s am 17. Oktober im Thomas-Müntzer-Haus findet nicht statt. „Leider haben wir coronabedingt zu wenige Tickets für die Veranstaltung verkauft. Wir haben die Veranstaltung daher auf den 27.März 2021 um 19 Uhr verlegt. Erworbene Tickets bleiben gültig“, so Claudia Werner von der Oschater Freizeitstätten GmbH.

Familienwanderung zur Jägereiche

Dahlen. „Der Natur ein Stück näher“: Das Zukunftsprojekt der Stadt Dahlen in Schmannewitz lädt für Mittwoch, den 21. Oktober, ein, die Dahlener Heide zu entdecken. Startpunkt der familienfreundlichen, geführten Wanderung auf 10 Kilometern ist um 13.30 Uhr die Touristinformation Schmannewitz, Dr.-Alfred-Brehm-Straße 2. Die Anmeldung läuft bis zum Vortag, 12 Uhr, telefonisch unter 0170/2012531 oder unter spaziergang-schmannewitz@t-online.de.

