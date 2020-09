Oschatz

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge. Auch die sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick:

Männer und andere Irrtümer: Ellen Schaller in der Stadthalle

Oschatz. Am Sonnabend, dem 19. September gastiert Kabarettistin Ellen Schaller im Thomas-Müntzer-Haus. Ihr Abend unter dem Motto „Männer und andere Irrtümer“ widmet sich den Fragen: „Wann kommen Männer in die Jahre? Warum läuten die Alarmglocken immer zu spät? Wie kommt man erfolgreich durch die Midlife-Crisis? Schaller schlüpft in die Rolle der erst betrogenen, dann verlassenen, später kämpfenden, wieder verzagenden, wütenden, heulenden Ehe- und Ex-Frau. Sie spielt aber auch die Geliebte ihres Nochehemannes, ebenso wie ihren tumben Ex. Versprochen ist „ein schönes Frauensolo, das am überzeugendsten ist, wenn sie, mit dem Publikum spielend, Verwirrung darüber stiftet, ob das nun noch lustig oder doch tieftraurig ist, wenn sie für Augenblicke die Abgründe aufblitzen lässt im sonst eher leichtgewichtigen Einfrauenstück über das ewige Leiden der Geschlechter aneinander“ – kurzum: Eine Achterbahn der Gefühle. „Lach doch, wenn es fürs heulen nicht reicht“, rät Schaller dem Publikum.

Anzeige

Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten in der Oschatz-Information, Neumarkt 2, der OAZ-Geschäftsstelle sowie in allen CTS-Eventim-Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de sowie an der Tageskasse im Thomas-Müntzer-Haus. Bitte beachten Sie die geltenden Hygienerichtlinien.

Weitere LVZ+ Artikel

Breitband für Außig und Schirmenitz

Schirmenitz/ Außig. Schirmenitz und Außig gehören als Ortsteile zur Gemeinde Cavertitz, im Telefonbuch ist beiden Dörfern allerdings die Vorwahl des benachbarten Strehla zugeordnet. Aufgrund dessen würden Gerüchte kursieren, wonach die Orte nicht mit zum Breitband-Ausbaugebiet gehören, sagte Bürgermeisterin Christiane Gürth. „Das ist nicht so. Die Dörfer gehören zum Landkreis Nordsachsen und werden mit ausgebaut“, versicherte sie.

Strahlung in Cavertitz messen

Cavertitz. Die Bürgerinitiative (BI) gegen den 5G-Funkausbau in Cavertitz will demnächst selbst Strahlungsmessungen durchführen. Das hat Thomas Barth von der BI zur Informationsveranstaltung vorige Woche angekündigt. Ein entsprechendes Messgerät habe man bereits angeschafft, in Zukunft soll die Strahlenbelastung an verschiedenen Orten in der Gemeinde erfasst und dokumentiert werden.

Die Vertreter der BI befürchten durch zunehmende Funkstrahlung – vor allem durch den Ausbau des 5G-Standards – eine Gefährdung für die Gesundheit. Ihr Anliegen ist es, diese Verbreitung zu stoppen. Um das politisch durchzusetzen, verfolge man das Ziel, in Sachsen ein Volksbegehren zum Thema auf den Weg zu bringen, so Sprecherin Beate Riesenberg. J. Brechlin

Von fr/ OAZ