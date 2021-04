Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Am Sonnabend findet der Biobauernmarkt im Kloster Sornzig statt, die Kirche in Borna ist für Besucher offen und der Heimatverein in Mügeln zieht heute Abend Bilanz.