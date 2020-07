Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal kündigen sich die Sommerferien an: Die Oschatzer Reiseagentur ändert dafür ihre Öffnungszeiten und die Mügelner Stadtbibliothek verabschiedet sich in den Urlaub. Außerdem: In Riesa, Mügeln und Ostrau gibt es Ende Juli die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben testen zu lassen.