Unfallflucht an Arztparxis – Polizei sucht Zeugen

Oschatz. Zu einer Unfallflucht kam es am 8. Oktober zwischen 8 und 9.30 Uhr gegenüber der Bahnhofstraße 7a. Nach Angaben von Jan Müller, Leiter des Polizeireviers Oschatz, hatte der Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes E 350 an der Arztpraxis geparkt. Als er gegen 9.30 Uhr zurück kam, stellte er Schäden an der hinteren linken Stoßstange fest. Es handelt sich um einen langen weißen Strich (Lackkratzer).Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 03435/6500 oder persönlich im Revier unter der Vorgangsnummer 1320/20/149520 zu melden.

„Entschuldigung, lesen Sie noch?“ im E-Werk

Oschatz. Entschuldigung, lesen Sie noch? – so heißt es in diesem Jahr noch einmal. Am Donnerstag, dem 19. November sind Leseratten und Bücherwürmer der Region dazu ins E-Werk Oschatz in der Lichtstraße eingeladen. Buchhändlerin Alexandra Roscher und Stadtbibliothekarin Eleonore Reichel freuen sich über Gäste in der Alten Schaltwarte. Besucher haben die Möglichkeit, ein Buch oder anderes aus der Welt der Literatur vorzustellen – auch eigene Texte sind möglich. Jeder, der etwas vorstellen möchte, hat dafür zehn Minuten Zeit und wird gebeten, sich vorab anzumelden. Möglich ist dies in der Buchhandlung unter der Telefonnummer 03435 929779 oder in der Bibliothek unter 03435 93 15 16. Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr, teilt Alexandra Roscher mit.

Kfz-Zulassungsstelle wieder geöffnet

Oschatz. Nach einwöchiger Schließung kann die Kfz-Zulassungsstelle in Oschatz seit vergangenem Montag zumindest teilweise wieder öffnen – für Privatpersonen bis auf Weiteres dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vorab muss dafür unbedingt online unter www.landkreis-nordsachsen.de/terminvergabe.html ein Termin gebucht werden, teilt das Landratsamt Nordsachsen mit. Außerdem ist am Standort Oschatz derzeit nur Barzahlung möglich. Gewerbetreibende (Zulassungsdienste, Autohäuser) können täglich von 8 bis 9 Uhr ihre Zulassungsvorgänge abgeben und tags darauf wieder abholen. Freitags erhalten sie ihre Unterlagen zwischen 11.30 und 12 Uhr bearbeitet zurück.

