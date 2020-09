Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Dieses Mal: Die Altdeponie Schönnewitz wurde versteigert, die für den 9. Oktober geplante Veranstaltung „Goldene Klänge der Volksmusik“ muss abgesagt werden und der ADAC bietet am Mittwoch und Donnerstag Sicherheitstests in Mügeln an.